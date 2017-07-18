Hồ Ngọc Hà sâu cay đáp trả khi bị chê hát quá tệ, 'không phải là ca sĩ đúng nghĩa'

Giải trí 18/07/2017 18:42

Trước nay, thường thì Hồ Ngọc Hà sẽ lựa chọn giải pháp im lặng khi có scandal. Tuy nhiên, lần này, khi nhận được những lời chỉ trích, cô đã không ngại ngần đáp trả.

Sau khi kết thúc tour diễn tại Mỹ, “Nữ hoàng giải trí” đã khoe rằng: “Tour Love Songs đến giờ này quá thành công và mang lại cho mình những hạnh phúc không thể tả bằng lời”.

Sau phát biểu của thần tượng, rất đông fan cũng như nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến người đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chúc mừng thì cũng kèm theo một số bình luận thiếu tích cực: “Hà Hồ có phấn đấu thế nào đi nữa cũng không bao giờ được xếp vào vị trí ca sĩ đúng nghĩa, hát quá tệ”.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ho-ngoc-ha.topic'>Hồ Ngọc Hà</a> sâu cay đáp trả khi bị chê hát quá tệ
Hà Hồ đáp trả những bình luận thiếu thiện chí - Ảnh: Internet

Trước những lời bình luận thiếu lịch sự trên trang cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” đã không ngần ngại và đáp trả “đanh thép”: “Dạ hôm nào em mời anh đi coi. Nếu em hát quá tệ thì khán giả đâu vỗ tay cho em từng câu chữ đúng không anh? Em mua được 100 người chứ từ 1.000 người trở lên em không mua được anh à.

Em chưa bao giờ đòi hỏi ai phải mê mình nhưng để chê hay nói người khác những điều tiêu cực thì phải thuyết phục mới lắng nghe chứ những người suốt đời nhìn người khác và cuộc đời đầy tiêu cực như anh chán lắm. Chúc anh vui (hoặc cũng có thể là chị)”.

Tour diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ
Tour diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tour diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ
Thường lựa chọn im lặng trước scandal nhưng lần này "Nữ hoàng giải trí" đã đáp trả "đanh thép" - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà hồ ngọc hà đáp trả scandal của hồ ngọc hà

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 16 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 16 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ