Hồ Ngọc Hà sâu cay đáp trả khi bị chê hát quá tệ

Trước nay, thường thì Hồ Ngọc Hà sẽ lựa chọn giải pháp im lặng khi có scandal. Tuy nhiên, lần này, khi nhận được những lời chỉ trích, cô đã không ngại ngần đáp trả.

Sau khi kết thúc tour diễn tại Mỹ, “Nữ hoàng giải trí” đã khoe rằng: “Tour Love Songs đến giờ này quá thành công và mang lại cho mình những hạnh phúc không thể tả bằng lời”.

Sau phát biểu của thần tượng, rất đông fan cũng như nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến người đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chúc mừng thì cũng kèm theo một số bình luận thiếu tích cực: “Hà Hồ có phấn đấu thế nào đi nữa cũng không bao giờ được xếp vào vị trí ca sĩ đúng nghĩa, hát quá tệ”.

Trước những lời bình luận thiếu lịch sự trên trang cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” đã không ngần ngại và đáp trả “đanh thép”: “Dạ hôm nào em mời anh đi coi. Nếu em hát quá tệ thì khán giả đâu vỗ tay cho em từng câu chữ đúng không anh? Em mua được 100 người chứ từ 1.000 người trở lên em không mua được anh à.

Em chưa bao giờ đòi hỏi ai phải mê mình nhưng để chê hay nói người khác những điều tiêu cực thì phải thuyết phục mới lắng nghe chứ những người suốt đời nhìn người khác và cuộc đời đầy tiêu cực như anh chán lắm. Chúc anh vui (hoặc cũng có thể là chị)”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-sau-cay-dap-tra-khi-bi-che-hat-qua-te-khong-phai-la-ca-si-dung-nghia-219802.html