Hồ Ngọc Hà say đắm hôn Kim Lý, bật mí cảnh nóng trong MV dán mác 18+

Tối 24/7, ca sĩ Hồ Ngọc Hà có buổi họp fan tại một rạp chiếu phim ở TP.HCM, đồng thời cũng là buổi ra mắt MV Cả một trời thương nhớ của nữ ca sĩ. Buổi ra mắt đã được đông đảo khán giả và người hâm mộ của nữ ca sĩ hào hứng chào đón.

Mặc dù đã phát hành không ít MV nhưng mỗi lần chuẩn bị và tung ra sản phẩm mới, “Nữ hoàng giải trí” luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng. MV Cả một trời thương nhớ lần này cũng vậy, mang đậm chất cổ điển và hoài niệm xưa, được chăm chút rất kỹ lưỡng.