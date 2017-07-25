Hồ Ngọc Hà say đắm hôn Kim Lý, bật mí cảnh nóng trong MV dán mác 18+

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hóa thân thành ca sĩ phòng trà và có mối tình đẹp với chàng sĩ quan Kim Lý trong MV "Cả một trời thương nhớ".
Tối 24/7, ca sĩ Hồ Ngọc Hà có buổi họp fan tại một rạp chiếu phim ở TP.HCM, đồng thời cũng là buổi ra mắt MV Cả một trời thương nhớ của nữ ca sĩ. Buổi ra mắt đã được đông đảo khán giả và người hâm mộ của nữ ca sĩ hào hứng chào đón.
Mặc dù đã phát hành không ít MV nhưng mỗi lần chuẩn bị và tung ra sản phẩm mới, “Nữ hoàng giải trí” luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng. MV Cả một trời thương nhớ lần này cũng vậy, mang đậm chất cổ điển và hoài niệm xưa, được chăm chút rất kỹ lưỡng.
Nội dung MV kể về chuyện tình của một nữ ca sĩ phòng trà ngày xưa và một chàng sĩ quan. Cả hai đã trải qua những thời khắc tuyệt vời, vô cùng ngọt ngào và lãng mạn trong kỳ nghỉ phép ngắn ngủi của chàng.
Đặc biệt, trong buổi ra mắt, MV ca nhạc này cũng khiến khán giả có cảm giác gần như bùng cháy vì một số cảnh nóng, mang tính chất 18+ mãnh liệt của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.
Cả một trời thương nhớ là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết tặng riêng cho Hồ Ngọc Hà. Đặc biệt, đây cũng chính là chủ đề cho đêm nhạc Love Songs của người đẹp sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 22/8 tới đây.