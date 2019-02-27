Giữa nghi vấn ly hôn chồng thứ 2, Diễm Hương phát ngôn ẩn ý

Vài ngày qua, tin đồn Hoa hậu Diễm Hương đã ly hôn chồng thứ 2 khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, thời gian qua Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 chỉ chia sẻ ảnh hai mẹ con trên trang cá nhân chứ tuyệt nhiên không nói về chồng. Mặt khác, Diễm Hương cũng liên tục đăng tải những dòng trạng thái triết lý về tình yêu với tâm trạng không mấy vui vẻ. Điều này khiến nhiều người đoán rằng hôn nhân của cô đang thật sự có vấn đề.

Trước những nghi vấn của khán giả, bà mẹ một con không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Sự im lặng của cô càng khiến nhiều người thêm tin rằng lời đồn là có cơ sở. Mới đây, Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải lên Instagram dòng trạng thái ẩn ý khẳng định bản thân rất mạnh mẽ với mọi chuyện.