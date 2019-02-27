Giữa nghi vấn ly hôn chồng thứ 2, Diễm Hương phát ngôn ẩn ý

Trước tin đồn đã ly hôn người chồng thứ 2, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái ẩn ý.
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Vài ngày qua, tin đồn Hoa hậu Diễm Hương đã ly hôn chồng thứ 2 khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, thời gian qua Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 chỉ chia sẻ ảnh hai mẹ con trên trang cá nhân chứ tuyệt nhiên không nói về chồng. Mặt khác, Diễm Hương cũng liên tục đăng tải những dòng trạng thái triết lý về tình yêu với tâm trạng không mấy vui vẻ. Điều này khiến nhiều người đoán rằng hôn nhân của cô đang thật sự có vấn đề.
Trước những nghi vấn của khán giả, bà mẹ một con không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Sự im lặng của cô càng khiến nhiều người thêm tin rằng lời đồn là có cơ sở. Mới đây, Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải lên Instagram dòng trạng thái ẩn ý khẳng định bản thân rất mạnh mẽ với mọi chuyện.
"Đừng hỏi tôi sao cuộc đời tôi lắm thị phi, mà hãy hỏi tôi làm gì để an nhiên với tất thảy mọi thứ ném vào tôi", Diễm Hương viết.
Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010. Sau đó một năm thì cô kết hôn với người chồng đầu tiên rồi nhanh chóng ly hôn vì bị bạo hành gia đình. Đến đầu năm 2014, Diễm Hương bất ngờ lên xe hoa với người chồng thứ 2 là Quang Huy. Sau 5 năm bên nhau, họ đã có một con chung là cậu con trai kháu khỉnh.
Thời gian trước, cô liên tục chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian này trang cá nhân của người đẹp hoàn toàn vắng bóng Quang Huy. Đầu năm nay, Diễm Hương tiết lộ đã được mẹ ruột tha thứ và chấp nhận cháu ngoại. Thế nhưng, một lần nữa khán giả lại thắc mắc khi người đẹp không hề đề cập đến người đàn ông của mình.