Choáng với phát ngôn mới của Hoa hậu Diễm Hương: 'Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy vì tiền'

Hậu trường 15/02/2019 17:44

“Tình yêu sẽ bay hơi khi suốt ngày uống nước lã chấm với muối, sẽ chẳng thú vị khi chỉ ăn bánh vẽ...”, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ về tình yêu nhân dịp Lễ tình nhân.

Trong khi người người đua nhau khoe quà, khoe hoa và chia sẻ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, Hoa hậu Diễm Hương lại gây tranh cãi khi phát ngôn cực sốc về tình yêu. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh cặp đôi đang “khóa môi” ngọt ngào nhưng tay lại chĩa súng về nhau. Kèm theo đó, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 còn đưa ra lời khuyên các cặp đôi đừng lấy nhau vì yêu.

Choáng với phát ngôn mới của Hoa hậu Diễm Hương: 'Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy vì tiền' - Ảnh 1
Hoa hậu Diễm Hương gây sốc khi phát ngôn hãy cưới nhau vì tiền, đừng vì tình yêu - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: “Valentine chỉ vậy thôi. Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy nhau vì sự quan tâm và thấu hiểu nhau. Bởi tình yêu rồi sẽ bay theo thời gian, sẽ mất đi khi gặp hình nhân thế mạng trẻ hơn, đẹp hơn, sẽ chán phèo khi cả hai biết rõ đường đi ngõ về, sẽ mất linh khi ăn phải bùa mê thuốc lú.

Nhưng khi lấy nhau vì sự thấu hiểu họ sẽ lắng nghe dù người ấy bị lãng tai, họ sẽ ngắm nhìn ngay cả người ấy có già đi, họ biết an ủi khi người ấy không sinh nổi đứa con ngoan, họ sẽ vật vã cùng nỗi đau khi người ấy bị bệnh.

Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy nhau vì tiền. Bởi tình yêu sẽ bay hơi khi suốt ngày uống nước lã chấm với muối, sẽ chẳng thú vị khi chỉ ăn bánh vẽ và nhất là luôn bị dằn hắt khi nhà thằng bạn có bồ đẹp, nhà sang mà mình thì không.

Nhưng khi lấy nhau vì tiền họ sẽ sắm người ấy dăm ba cái nhà, vài chiếc xe 4 bốn bánh đi dạo khi nắng mưa thất thường, họ có đi với trai hay gái thì người ấy cũng rủng rỉnh tiền đi shopping mua vàng, họ có chê mắt sụp, mũi to thì người ấy có tiền để tân trang cho hàng xóm nó nhìn".

Choáng với phát ngôn mới của Hoa hậu Diễm Hương: 'Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy vì tiền' - Ảnh 2
Trước đó, chân dài này cũng vướng ồn ào tình tiền với chồng cũ. Nhiều người suy đoán có lẽ triết lý này được cô rút ra từ kinh nghiệm của bản thân - Ảnh: FBNV

Bên cạnh phát ngôn gây tranh cãi, chân dài này cũng nhận được nhiều sự đồng tình khi phân tích về cách yêu và phụ nữ nên chọn người yêu như thế nào.

“Có hai thứ trong tình yêu chúng ta phải ghi nhớ: Hãy yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Chỉ có tình yêu vĩnh cửu, nhưng không có người yêu vĩnh cửu. Và có một thứ để bạn lưu ý: đừng bao giờ tin đàn ông và quảng cáo.

Đừng quên khắc sâu một điều: Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân, cố gắng lắm chân bạn sẽ đau và không thoải mái”, cô viết.

Diễm Hương khóc kể bị mẹ ruột từ mặt, 4 năm chưa gặp lại

Diễm Hương khóc kể bị mẹ ruột từ mặt, 4 năm chưa gặp lại

Tham gia chương trình 'Phụ nữ quyền năng', Hoa hậu Diễm Hương đã có những trải lòng đầy nước mắt về mối quan hệ với mẹ ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Diễm Hương phát ngôn gây sốc của sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 17 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42