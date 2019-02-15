Choáng với phát ngôn mới của Hoa hậu Diễm Hương: 'Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy vì tiền'

“Tình yêu sẽ bay hơi khi suốt ngày uống nước lã chấm với muối, sẽ chẳng thú vị khi chỉ ăn bánh vẽ...”, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ về tình yêu nhân dịp Lễ tình nhân.

Trong khi người người đua nhau khoe quà, khoe hoa và chia sẻ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, Hoa hậu Diễm Hương lại gây tranh cãi khi phát ngôn cực sốc về tình yêu. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh cặp đôi đang “khóa môi” ngọt ngào nhưng tay lại chĩa súng về nhau. Kèm theo đó, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 còn đưa ra lời khuyên các cặp đôi đừng lấy nhau vì yêu.

Hoa hậu Diễm Hương gây sốc khi phát ngôn hãy cưới nhau vì tiền, đừng vì tình yêu - Ảnh: FBNV Cô chia sẻ: “Valentine chỉ vậy thôi. Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy nhau vì sự quan tâm và thấu hiểu nhau. Bởi tình yêu rồi sẽ bay theo thời gian, sẽ mất đi khi gặp hình nhân thế mạng trẻ hơn, đẹp hơn, sẽ chán phèo khi cả hai biết rõ đường đi ngõ về, sẽ mất linh khi ăn phải bùa mê thuốc lú.

Nhưng khi lấy nhau vì sự thấu hiểu họ sẽ lắng nghe dù người ấy bị lãng tai, họ sẽ ngắm nhìn ngay cả người ấy có già đi, họ biết an ủi khi người ấy không sinh nổi đứa con ngoan, họ sẽ vật vã cùng nỗi đau khi người ấy bị bệnh. Đừng lấy nhau vì tình yêu, hãy lấy nhau vì tiền. Bởi tình yêu sẽ bay hơi khi suốt ngày uống nước lã chấm với muối, sẽ chẳng thú vị khi chỉ ăn bánh vẽ và nhất là luôn bị dằn hắt khi nhà thằng bạn có bồ đẹp, nhà sang mà mình thì không.

Nhưng khi lấy nhau vì tiền họ sẽ sắm người ấy dăm ba cái nhà, vài chiếc xe 4 bốn bánh đi dạo khi nắng mưa thất thường, họ có đi với trai hay gái thì người ấy cũng rủng rỉnh tiền đi shopping mua vàng, họ có chê mắt sụp, mũi to thì người ấy có tiền để tân trang cho hàng xóm nó nhìn". Trước đó, chân dài này cũng vướng ồn ào tình tiền với chồng cũ. Nhiều người suy đoán có lẽ triết lý này được cô rút ra từ kinh nghiệm của bản thân - Ảnh: FBNV Bên cạnh phát ngôn gây tranh cãi, chân dài này cũng nhận được nhiều sự đồng tình khi phân tích về cách yêu và phụ nữ nên chọn người yêu như thế nào. “Có hai thứ trong tình yêu chúng ta phải ghi nhớ: Hãy yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Chỉ có tình yêu vĩnh cửu, nhưng không có người yêu vĩnh cửu. Và có một thứ để bạn lưu ý: đừng bao giờ tin đàn ông và quảng cáo. Đừng quên khắc sâu một điều: Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân, cố gắng lắm chân bạn sẽ đau và không thoải mái”, cô viết.

Diễm Hương khóc kể bị mẹ ruột từ mặt, 4 năm chưa gặp lại Tham gia chương trình 'Phụ nữ quyền năng', Hoa hậu Diễm Hương đã có những trải lòng đầy nước mắt về mối quan hệ với mẹ ruột.

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