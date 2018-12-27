Diễm Hương khóc kể bị mẹ ruột từ mặt, 4 năm chưa gặp lại

Tham gia chương trình 'Phụ nữ quyền năng', Hoa hậu Diễm Hương đã có những trải lòng đầy nước mắt về mối quan hệ với mẹ ruột.

Tin đồn mẹ con Hoa hậu Diễm Hương mâu thuẩn xảy ra vào năm 2014. Theo đó, trong một lần Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 đang ngồi ghế giảm khảo của một cuộc thi thì mẹ ruột bất ngờ mang ảnh con gái đến trường quay và lớn tiếng nói rằng: "Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi muốn nói rằng cô ấy không xứng đáng là giám khảo của cuộc thi này". Những tưởng sau nhiều năm thì mối quan hệ giữa hai mẹ con đã bình thường lại. Thế nhưng, mới đây Diễm Hương bất ngờ tiết lộ 4 năm qua không được gặp mẹ do những căng thẳng trước đó. Mỹ nhân sinh năm 1990 khẳng định bà vẫn đang rất giận con gái và từ mặt hoàn toàn. Nhắc lại quá khứ, Diễm Hương khóc nức nở khi nhớ lại sự lạnh nhạt của mẹ lúc đứng trên đỉnh vinh quang.

"Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật, nhưng vì tôi lại đi thi sắc đẹp để rồi khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã làm cho mẹ tôi từ mình. Tôi nhớ, lúc mấy cô, mấy dì xem ti vi và thấy mình đăng quang thì chính mẹ bảo tắt tivi không cho xem. Lúc đăng quang trở về nhà, bố và các cô, dì ra đón, tặng hoa nhưng mẹ lại không ra. Tôi nghĩ mẹ không thích tôi trở thành hoa hậu, vì ngày xưa Hương nói với mẹ rằng con đường đi của tôi là sạch, đàng hoàng nhưng mẹ không tin mình làm được. Những lúc trải qua biến cố, người bên cạnh Hương luôn là mẹ nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc với con gái", Diễm Hương chia sẻ trong chương trình "Phụ nữ quyền năng".

Diễm Hương khóc khi nói về mối quan hệ căng thẳng với mẹ ruột nhiều năm qua - Ảnh: Internet Nỗi đau do bị mẹ từ mặt từng khiến Diễm Hương bị trầm cảm và phải điều trị suốt thời gian dài. Giờ đây, cô cố gắng quyên hết chuyện cũ để sống vui vẻ vì con. "Tính đến thời điểm này đã 4 năm rồi Hương chưa được gặp mẹ. Và đó cũng chính là nỗi đau khiến Hương bị trầm cảm phải điều trị. Thậm chí có thời gian bác sĩ còn sợ Hương sẽ tự tử vì chuyển biến của bệnh rất nhanh nhưng chuyện này Hương đều giấu mọi người. Nhiều lúc có ý định không tốt nhưng Hương lại nghĩ đến gia đình, đến con mình rồi tự nhủ rằng mình không được như thế”, cô tâm sự. Thời gian gần đây, Diễm Hương dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt khác lạ - Ảnh: Internet Mẹ ruột Diễm Hương không ủng hộ con gái theo showbiz, cũng không đồng tình khi người đẹp quyết định ly hôn người chồng đầu tiên - Ảnh: Internet Nhan sắc lạ lẫm của Hoa hậu Diễm Hương ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Người đẹp Diễm Hương sinh năm 1990, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Ngay sau khi đăng quang, cô được cử tham gia Hoa hậu Trái đất 2010 và bất ngờ lọt vào bán kết đồng thời đoạt giải Miss Bikini. Năm 2012, Diễm Hương tiếp tục trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe nhưng không giành được kết quả nào. Thời gian gần đây, cô quay trở lại showbiz với nhiều dự án mới. Tuy nhiên, gương mặt Diễm Hương bị cho là đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và không còn được phúc hậu như xưa. Hiện tại, cô đang sống cùng chồng và con trai khá hạnh phúc. Sau nhiều biến cố cuộc đời, người đẹp lấy gia đình nhỏ làm động lực phấn đấu trong cuộc sống.

Gương mặt Hoa hậu Diễm Hương càng ngày càng khó nhận ra, khán giả người khen kẻ trách Sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Hoa hậu Diễm Hương càng ngày càng khác lạ khiến không ít cư dân mạng tiếc nuối.

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