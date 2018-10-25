Gương mặt Hoa hậu Diễm Hương càng ngày càng khó nhận ra, khán giả người khen kẻ trách

Sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Hoa hậu Diễm Hương càng ngày càng khác lạ khiến không ít cư dân mạng tiếc nuối.

Thời gian qua, Hoa hậu Diễm Hương tích cực tham gia các hoạt động của giới giải trí. Tuy nhiên, cứ hễ người đẹp xuất ở đâu lại khiến khán giả được một phen xôn xao vì gương mặt khác đến không thể nhận ra. Ngoài chiếc mũi cao hơn ngày xưa, Hoa hậu Diễm Hương còn gây choáng với chiếc cằm thon dài và đôi mắt to tròn hơn trước.

Một người bạn tiết lộ, Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 đã đi nâng sống mũi để tạo điểm nhấn cho gương mặt. Tuy nhiên, cho đến hiện tại Diễm Hương vẫn không lên tiếng xác nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được hỏi lý do, người đẹp chỉ khéo léo phân trần rằng mọi sự thay đổi là do sự biến hóa tài tình của chuyên gia makeup.

"Khi make up của bạn đang yêu trai trẻ là mặt bạn sẽ ra như vậy. Và giờ tôi ra đường ai cũng hỏi sinh năm 1999 hay 2000?", Diễm Hương cho hay.

Gương mặt Hoa hậu Diễm Hương gần như thay đổi hoàn toàn sau tin đồn dao kéo - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận xét Hoa hậu Diễm Hương càng ngày càng giống Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Cư dân mạng tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên, phúc hậu ngày xưa của Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 - Ảnh: Internet

Phản ứng của Hoa hậu Diễm Hương khi được mời tiếp khách 2 tiếng với giá gần 1 tỉ đồng Trước lời đề nghị đi tiếp khách 2 tiếng với giá 40.000 USD (gần 1 tỉ đồng), Hoa hậu Diễm Hương đã trả lời 'Chị không thiếu tiền em nhé'.

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