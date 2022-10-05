Giữa lùm xùm của bố mẹ, con gái Shark Bình gây xúc động khi viết bức tâm thư động viên đến doanh nhân Đào Lan Hương

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ doanh nhân Đào Lan Hương đã chia sẻ bức tâm thư động viên mình của cô con gái khiến netizen không khỏi phần xúc động.

Những ngày vừa qua thông tin về vấn đề tình cảm giữa 3 người là Shark Bình, Phương Oanh và vợ cũ Đào Lan Hương đang được rất nhiều người quan tâm. Nguyên nhân được cho là do cả ông Bình và nữ diễn viên Phương Oanh đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với nhau khi bản thân ông này chưa hề ly hôn với vợ. Câu chuyện tình cảm rắc rối của cả 3 người đang là chủ đề được nhiều người bàn tán trong nhiều ngày vừa qua - Ảnh: Internet Điều này đã khiến cho netizen phản ứng một cách mạnh mẽ và phần đông netizen đều đứng về phía nữ doanh nhân Đào Lan Hương bởi dù đã có thỏa thuận ly hôn nhưng trước khi tòa xét xử cả 2 không còn tư cách vợ chồng, Shark Bình cũng không nên có hành động công khai bên người mới như vậy.

Chứng kiến chồng cũ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho người tình mới lẫn những lùm xùm chuyện tình cảm của mình, may mắn cho nữ doanh nhân Đào Lan Hương là cô vẫn còn một cô con gái hết mực yêu thương, quan tâm lo lắng cho sức khỏe của mình. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân của mình bà xã Shark Bình vừa có động thái chia sẻ bức tâm thư đầy cảm động của cô công chúa. Bức thư cảm động được con gái gửi cho Đào Lan Hương - Ảnh: Báo VietNamNet Cụ thể, nội dung của bức thư như sau:

“Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 Mẹ thương mến! Con chào mẹ, con là Ch., con yêu của mẹ đây. Dạo này tình hình sức khỏe của mẹ như thế nào rồi ạ. Lưng của mẹ đã bớt đau chưa? Dạo này con vẫn khỏe và vui vẻ như mọi ngày đấy mẹ! À hôm nay ở lớp cô hỏi các bạn về ước mơ của mình. Có bạn ước mơ làm ca sĩ, có bạn thì muốn làm kỹ sư và nhiều nghề lắm mẹ ạ. Con thì hy vọng lớn lên con sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi giang. Như vậy thì con có thể cứu sống rất nhiều người và đem lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân. Để trở thành một bác sĩ tài giỏi con nghĩ mình cần học tập chăm chỉ và rèn luyện bản thân thật tốt mẹ ạ. Con mong mẹ sẽ luôn đồng hành và ủng hộ con trong hành trình sắp tới mẹ nhé. Con chúc mẹ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn ạ. Con yêu mẹ nhiều. Con của mẹ”. Netizen khen ngợi tấm lòng của con gái dành cho mẹ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài đăng không ít người đã gửi những lời động viên và dành nhiều lời khen cho sự tình cảm, ấm áp mà cô con gái gửi đến bà mẹ Lan Hương.

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