'Giật mình' với vẻ ngoài kém sắc thời đóng phim của Phan Như Thảo, thái độ của chồng đại gia càng khiến dân tình ngỡ ngàng hơn

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo chia sẻ những bức ảnh chụp tại hậu trường phim "Nghi thức cấm" quay tại Malaysia bảy năm trước. Trong ảnh được đăng tải, Phan Như Thảo gây chú ý với vẻ ngoài có phần kém sắc, da ngăm đen, mặt nhợt nhạt và thân hình nặng chỉ hơn 50 kg.

Phan Như Thảo từng được mọi người biết đến là người mẫu, diễn viên của các bộ phim truyền hình. Cô từng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Bên cạnh đó là hàng loạt các thành tích đáng nể như: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Phan Như Thảo cho biết, trong thời gian này do tập trung tham gia hoạt động nghệ thuật, đóng phim, làm người mẫu, miệt mài ở phim trường nên làn da đen nhẻm, cân nặng chỉ chạm mốc 52kg. "Tôi vốn có nước da trắng nhưng do lăn xả trên phim trường nên chuyển thành da ngăm. Có lẽ cũng nhờ vậy, tôi được mời vào vai một cô gái Malaysia", nữ diễn viên chia sẻ.

So với hiện tại, Phan Như Thảo kém sắc thấy rõ trong thời gian quay phim.

Bộ phim Nghi thức cấm khởi quay vào năm 2014, lúc này Phan Như Thảo đang trong thời gian hẹn hò với doanh nhân Đức An. Anh theo bạn gái sang tận Malaysia để tiện chăm sóc cho cô. Sau những lần chứng kiến nữ diễn viên quay phim vất vả, anh từng nhiều lần khuyên cô dừng hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ theo chân đoàn làm phim để chăm sóc Phan Như Thảo, Đức An còn khuyên cô bỏ nghề vì thấy rõ sự vất vả trong quá trình làm phim.

Từ sau khi lập gia đình với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, cô hầu như rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình cũng như công việc kinh doanh riêng. Trước khi sinh bé gái bụ bẫm cho đại gia Đức An, cô từng sở hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh với mức cân nặng quanh quẩn 52kg. Nhưng khi mang bầu, cân nặng đỉnh điểm của cô lên đến mức 85kg. Khoảng thời gian này, cô nhận không ít lời chê bai từ cư dân mạng.

Phan Như Thảo ngày càng rạng rỡ sau khi giảm cân.

Thế nhưng, hiện tại Phan Như Thảo không chỉ lấy lại nước da trắng của mình mà còn giảm thành công 20kg mỡ thừa trong một năm bằng các phương pháp ăn kiêng, tập cardio. Cựu người mẫu đang sở hữu vòng eo thon, vóc dáng nuột nà, nhan sắc thăng hạng xinh đẹp.

Gia đình hạnh phúc của Phan Như Thảo và ông xã.

Có thể nói, sau khi kết hôn với chồng đại gia là doanh nhân Đức An, cuộc sống của Phan Như Thảo tràn ngập hạnh phúc khi được chồng cưng chiều như "bà hoàng". Đặc biệt, trong một lần chia sẻ với truyền thông mới đây, cựu người mẫu tiết lộ cô được chồng viết di chúc để lại toàn bộ tài sản.