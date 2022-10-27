Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó?

Hậu trường 27/10/2022 19:45

Phan Như Thảo tiết lộ chồng đại gia đã viết di chúc để lại tài sản cho mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Nhắc đến Phan Như Thảo, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ vì ngoài có nhan sắc xinh đẹp, cô còn có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng đại gia Đức An. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo tạm dừng nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh. Có người chồng đại gia hơn 26 tuổi cưng chiều hết mực lại tự biết kinh doanh riêng, chính vì thế, khối tài sản khủng của người đẹp cũng là điều khiến nhiều người trầm trồ.

Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó? - Ảnh 1
Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, trong một bài phỏng vấn của báo Thanh Niên, Phan Như Thảo tiết lộ chồng đã viết di chúc để lại tài sản cho mình: “Tôi có biết di chúc đó nhưng lười đọc. Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi, tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái Bồ Câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi. Còn đối với những vợ trước, anh ấy nói rằng họ đã nhận đầy đủ phần của mình. Tuy nhiên, ông xã tôi còn lâu lắm mới mất, anh ấy sống đến 90 tuổi!”.

Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó? - Ảnh 2
Phan Như Thảo tiết lộ chồng đã viết di chúc để lại tài sản cho mình - Ảnh: Internet

Được biết, ông xã của Như Thảo là doanh nhân Đức An sở hữu nhiều khối tài sản khổng lồ trải dài khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, vị doanh nhân này để cho bà xã Như Thảo đứng tên toàn bộ sổ đỏ. Không những có tài sản trong nước, doanh nhân Đức An còn có nhiều căn triệu đô ở Mỹ. Nói về khối tài sản của chồng, Phan Như Thảo chia sẻ: “Tôi chỉ biết con số ước lượng còn bản thân anh ấy cũng không biết chính xác con số là bao nhiêu thì làm sao tôi biết được. Tôi cũng không hỏi chồng có bao nhiêu nhà bên Mỹ nhưng anh ấy có liệt kê trong di chúc những tài sản của mình sở hữu!”.

Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó? - Ảnh 3
Một trong những căn nhà triệu đô của vợ chồng Như Thảo - Ảnh: Internet

Trước đó vào hôm Valentine 14/2, Phan Như Thảo đã khiến dân tình càng thêm ghen tỵ khi cho biết ông xã tặng cô món quà cực lớn, đó chính là toàn bộ tài sản mà anh đang có. Người đẹp khoe: “Quà lễ tình nhân năm nay của em là tất cả những gì anh đang có, anh đưa cho em hết rồi năm sau nữa anh lấy gì để tặng đây”.

Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó? - Ảnh 4
Như Thảo khoe được chồng tặng hết toàn bộ tài sản làm quà valentine - Ảnh: Internet

Về việc viết di chúc trao hết tài sản cho vợ, đại gia Đức An giải thích vì "chết có mang đi được đâu": “Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi”.

Gần 7 năm bên nhau, vợ chồng Như Thảo phải đối diện vô số thị phi. Tuy nhiên, sau tất cả, họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Phan Như Thảo và Đức An vbiz

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