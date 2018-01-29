Giật mình với khả năng đoán nghề cho con quá siêu phàm của bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trong những bức ảnh do gia đình lưu lại, có thể thấy từ nhỏ Bùi Tiến Dũng đã được bố mẹ thường xuyên cho chụp ảnh bên trái bóng tròn. Cậu bé điển trai luôn giữ nguyên một biểu cảm gương mặt và nhìn thẳng vào ống kính.

Hòa chung không khí cả nước đang hừng hực khí thế chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau khi lập kỳ tích tại giải đấu U23 Châu Á, hàng ngàn cư dân mạng không ngừng bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho các "anh hùng sân cỏ". Cùng với đó, đời tư của các tuyển thủ vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý cực lớn của công chúng.

Mới đây, các fan truyền tay nhau những bức ảnh thời thơ bé của chàng thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng và tỏ ra thích thú trước phong cách chụp ảnh rất ngầu của anh. Có thể thấy, ngay từ lúc mới bập bẹ tập nói, tập đi, Bùi Tiến Dũng đã được bố mẹ tạo dáng trong những bộ trang phục thể thao và luôn luôn có sự thường trực của một trái bóng nhỏ bên cạnh.

Hai anh em Bùi Tiến Dũng từ nhỏ đã rất ham mê bóng đá - Ảnh: Internet

Có lẽ, chính song thân của chàng thủ môn điển trai cũng khó có thể ngờ rằng mười mấy năm sau, đứa con kháu khỉnh của họ lại trở thành người hùng của dân tộc Việt.

Nhiều người đoán vui, bố mẹ “thủ môn quốc dân” thật có khả năng định hướng nghề nghiệp cho con. Theo đó, không ít cư dân mạng bàn nhau chụp ảnh cho quý tử theo cách này để mơ về một tương lai tươi sáng như Bùi Tiến Dũng.

Lúc nhỏ, thủ môn Bùi Tiến Dũng thường xuyên được bố mẹ cho mặc quần đùi áo số và chụp ảnh với trái bóng nhựa - Ảnh: Internet

Ai ngờ được, 20 năm sau cậu bé cá tính này lại trở thành “người hùng” trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Mẹ Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi góc nhà cầu nguyện cho con, không dám xem trận đấu khiến nhiều người xót xa Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng không dám xem mà chỉ luôn miệng cầu khấn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cậu con trai cùng đội tuyển nước nhà.

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