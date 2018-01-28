Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam

Tối qua (27/1) trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan đã khép lại. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu kiên cường và xuất sắc, hàng triệu cổ động viên Việt Nam vẫn hết sức tự hào và đặt niềm tin lớn vào lứa cầu thủ này. Tất cả mọi người đều tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho thành công trong nhiều giải đấu tiếp theo.

Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam giương cao lá cờ Việt Nam sau trận chung kết - Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gửi đến người hâm mộ bóng đá cả nước bức tâm thư xin lỗi vì không thể mang chiếc cúp vô địch trở về quê nhà. Đồng thời, chàng thủ môn tài năng cũng cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước đã đồng hành cùng cả đội đến phút cuối cùng.