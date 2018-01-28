Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam

Hậu trường 28/01/2018 14:10

Không chỉ người hâm mộ mà hàng loạt nghệ sĩ Việt như Cát Phượng, NTK Đỗ Mạnh Cường… cũng quyết không nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam.

Tối qua (27/1) trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan đã khép lại. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu kiên cường và xuất sắc, hàng triệu cổ động viên Việt Nam vẫn hết sức tự hào và đặt niềm tin lớn vào lứa cầu thủ này. Tất cả mọi người đều tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho thành công trong nhiều giải đấu tiếp theo.

Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam giương cao lá cờ Việt Nam sau trận chung kết - Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gửi đến người hâm mộ bóng đá cả nước bức tâm thư xin lỗi vì không thể mang chiếc cúp vô địch trở về quê nhà. Đồng thời, chàng thủ môn tài năng cũng cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước đã đồng hành cùng cả đội đến phút cuối cùng.

Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 2
Dòng trạng thái đầy cảm xúc của Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái đầy cảm xúc của chàng thủ thành sinh năm 1997 ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cổ động viên cả nước nghẹn ngào để lại bình luận khen ngợi Tiến Dũng và cả đội. Rất nhiều cư dân mạng tỏ thái độ "không chấp nhận lời xin lỗi" vì cả đội đã quá thi đấu quá xuất sắc, kiên cường. 

Đặc biệt, không chỉ người hâm mộ quả bóng tròn mà hàng loạt nghệ sĩ trong làng giải trí Việt cũng chung quan điểm này. Dù rất buồn và nuối tiếc nhưng họ cho rằng U23 Việt Nam đã mang lại cho mọi người một niềm hạnh phúc chưa từng có trước đây.

Nghệ sĩ hài Cát Phượng tự hào chia sẻ: "Các em đã đem niềm hãnh diện về cho nền bóng đá Việt Nam mà từ rất lâu như mất hút. Lần đầu tiên đá giải Châu Á và được Á quân là quá xuất sắc. Các em luôn là Quán quân trong triệu trái tim dân tộc Việt!".

Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 3
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong còn hứa sẽ sáng tác riêng một ca khúc để chào đón chiến thắng của đội tuyển - Ảnh: FBNV
Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 4
Ca sĩ Trần Đại Nhân cũng thể hiện sự tự hào của mình về đội tuyển - Ảnh: FBNV
Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 5
Không nói nhiều nhưng ca sĩ Khắc Việt đã làm 'tan chảy' trái tim các cầu thủ với lời động viên này - Ảnh: FBNV
Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 6
NTK Đỗ Mạnh Cường đã không giấu được cảm xúc và niềm tự hào của mình - Ảnh: FBNV
Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam - Ảnh 7
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cự tuyệt' lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV
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