Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam

Không chỉ người hâm mộ mà hàng loạt nghệ sĩ Việt như Cát Phượng, NTK Đỗ Mạnh Cường… cũng quyết không nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam.
- Bị nhục mạ vì khoe đoán đúng U23 VN thua Uzbekistan 1-2, người đẹp hoa hậu lên tiếng
- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gặp Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay
Tối qua (27/1) trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan đã khép lại. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu kiên cường và xuất sắc, hàng triệu cổ động viên Việt Nam vẫn hết sức tự hào và đặt niềm tin lớn vào lứa cầu thủ này. Tất cả mọi người đều tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho thành công trong nhiều giải đấu tiếp theo.
Sau khi kết thúc trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gửi đến người hâm mộ bóng đá cả nước bức tâm thư xin lỗi vì không thể mang chiếc cúp vô địch trở về quê nhà. Đồng thời, chàng thủ môn tài năng cũng cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước đã đồng hành cùng cả đội đến phút cuối cùng.
Dòng trạng thái đầy cảm xúc của chàng thủ thành sinh năm 1997 ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cổ động viên cả nước nghẹn ngào để lại bình luận khen ngợi Tiến Dũng và cả đội. Rất nhiều cư dân mạng tỏ thái độ "không chấp nhận lời xin lỗi" vì cả đội đã quá thi đấu quá xuất sắc, kiên cường.
Đặc biệt, không chỉ người hâm mộ quả bóng tròn mà hàng loạt nghệ sĩ trong làng giải trí Việt cũng chung quan điểm này. Dù rất buồn và nuối tiếc nhưng họ cho rằng U23 Việt Nam đã mang lại cho mọi người một niềm hạnh phúc chưa từng có trước đây.
Nghệ sĩ hài Cát Phượng tự hào chia sẻ: "Các em đã đem niềm hãnh diện về cho nền bóng đá Việt Nam mà từ rất lâu như mất hút. Lần đầu tiên đá giải Châu Á và được Á quân là quá xuất sắc. Các em luôn là Quán quân trong triệu trái tim dân tộc Việt!".