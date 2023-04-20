Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì

Diễn viên Khương Thịnh không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả thế hệ 8x, 9x. Anh ghi ấn tượng bởi vẻ điển trai cùng diễn xuất đa dạng vai trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Kiều Nữ Và Đại Gia, Mùa Hè Sôi Động, Tình Khúc Mùa Thu,...

Diễn viên Khương Thịnh không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả thế hệ 8x, 9x - Ảnh: Internet

Ít ai biết, trước khi trở thành diễn viên, Khương Thịnh vốn là một kỹ sư đồ họa của một công ty kiến trúc. Bên cạnh đó, anh cũng từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang. Sau nhiều năm miệt mài làm việc góp phần giúp nam diễn viên Mộng Phù Du có được cuộc sống sung túc ở hiện tại. Nhà lầu, xe sang, bất động sản cho thuê,... sao nam đều không thiếu thứ gì.