Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì

Hậu trường 20/04/2023 09:07

Sau nhiều năm miệt mài làm việc góp phần giúp nam diễn viên Mộng Phù Du có được cuộc sống sung túc ở hiện tại.

Diễn viên Khương Thịnh không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả thế hệ 8x, 9x. Anh ghi ấn tượng bởi vẻ điển trai cùng diễn xuất đa dạng vai trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Kiều Nữ Và Đại Gia, Mùa Hè Sôi Động, Tình Khúc Mùa Thu,... 

Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Diễn viên Khương Thịnh không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả thế hệ 8x, 9x - Ảnh: Internet

Ít ai biết, trước khi trở thành diễn viên, Khương Thịnh vốn là một kỹ sư đồ họa của một công ty kiến trúc. Bên cạnh đó, anh cũng từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang. Sau nhiều năm miệt mài làm việc góp phần giúp nam diễn viên Mộng Phù Du có được cuộc sống sung túc ở hiện tại. Nhà lầu, xe sang, bất động sản cho thuê,... sao nam đều không thiếu thứ gì.

Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Sau nhiều năm miệt mài làm việc góp phần giúp nam diễn viên Mộng Phù Du có được cuộc sống sung túc ở hiện tại. Nhà lầu, xe sang, bất động sản cho thuê,... sao nam đều không thiếu thứ gì - Ảnh: Internet

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, kinh tế khá giả, Khương Thịnh còn có tổ ấm viên mãn bên vợ doanh nhân Mỹ Vân. Trước đây, cô từng được biết đến nhiều hơn khi đạt danh hiệu Hoa hậu Phu nhân người Việt 2013. Hiện, cặp đôi đã có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”. Dù khá bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng sao nam luôn là dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. 

Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 4
Cặp đôi đã có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”. Dù khá bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng sao nam luôn là dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ - Ảnh: Internet

Gần bước sang tuổi 50, Khương Thịnh còn được chú ý bởi ngoại hình phong độ như thời trẻ. Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng đặc biệt chú trọng đến phong cách ăn mặc. Hầu như các hình ảnh anh đăng tải đều có sự chăm chút về hình ảnh, trang phục luôn đầu tư. Cách phối đồ của sao nam sinh năm 1976 cũng có sự cầu kỳ nhất định.

Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 5
So với hình ảnh thời trẻ, thực tế Khương Thịnh vẫn rất phong độ - Ảnh: FBNV 
Gần chạm tuổi 50, diễn viên Khương Thịnh vẫn bảnh bao phong độ, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì - Ảnh 6
Sao nam thường đăng tải hình ảnh du lịch cùng gia đình nhỏ trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cuộc sống của Khương Thịnh ở thời điểm hiện tại khá thoải mái. Anh vẫn nhận các dự án phim nhưng dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hơn. Sao nam thường đăng tải hình ảnh du lịch cùng gia đình nhỏ trên các trang mạng xã hội.

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