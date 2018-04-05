Gái hai con thì có làm sao, nhìn Quế Vân diện bikini hot cỡ này hỏi sao Trường Giang không mê mệt

Trong bộ bikini nhỏ xíu màu xanh dương, Quế Vân "đốt mắt" bất cứ ai với thân hình sexy đến nghẹt thở.

Sau khi lên tiếng tố Trường Giang bội bạc với mình trong quá khứ, Quế Vân đã book vé đi Đà Nẵng nghỉ dưỡng, lấy lại tinh thần làm việc. Mới đây, người đẹp chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh bikini được chụp trước biển. Có thể thấy, từ khi công khai thừa nhận dao kéo, nhan sắc và hình thể của Quế Vân ngày càng nuột nà. Nữ ca sĩ từng hai lần sinh con nhưng vẫn sở hữu đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng eo săn chắc, thon gọn đến khó tin.

Không ít người cho rằng, Quế Vân tuy hơn tuổi các mỹ nhân vây quanh Trường Giang nhưng so về vóc dáng thì khó ai có thể sánh kịp. Đây cũng được xem là lý do khiến "Mười Khó" từng mê mệt Quế Vân đến "quên lối về".

Quế Vân khoe vóc dáng 'nóng bỏng' trên biển - Ảnh: FBNV

Vòng eo thon gọn đến khó tin của Quế Vân sau hai lần sinh con - Ảnh: FBNV

Nhan sắc này từng khiến Trường Giang điêu đứng - Ảnh: FBNV

Body siêu đẹp của Quế Vân khiến nhiều chị em ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Nhìn loạt ảnh này, thật khó tin Quế Vân đã U40 - Ảnh: FBNV

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng Fan Sơn Tùng phát hoảng khi Nam Em có động thái chuyển hướng ‘tấn công’ sang thần tượng của mình sau ồn ào tình cảm với Trường Giang. Trong khi đó, Quế Vân cũng có dòng trạng thái đầy ẩn ý.

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