Gái hai con thì có làm sao, nhìn Quế Vân diện bikini hot cỡ này hỏi sao Trường Giang không mê mệt

Trong bộ bikini nhỏ xíu màu xanh dương, Quế Vân "đốt mắt" bất cứ ai với thân hình sexy đến nghẹt thở.
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Sau khi lên tiếng tố Trường Giang bội bạc với mình trong quá khứ, Quế Vân đã book vé đi Đà Nẵng nghỉ dưỡng, lấy lại tinh thần làm việc. Mới đây, người đẹp chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh bikini được chụp trước biển. Có thể thấy, từ khi công khai thừa nhận dao kéo, nhan sắc và hình thể của Quế Vân ngày càng nuột nà. Nữ ca sĩ từng hai lần sinh con nhưng vẫn sở hữu đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng eo săn chắc, thon gọn đến khó tin.
Không ít người cho rằng, Quế Vân tuy hơn tuổi các mỹ nhân vây quanh Trường Giang nhưng so về vóc dáng thì khó ai có thể sánh kịp. Đây cũng được xem là lý do khiến "Mười Khó" từng mê mệt Quế Vân đến "quên lối về".