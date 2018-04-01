Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng

Hậu trường 01/04/2018 11:52

Fan Sơn Tùng phát hoảng khi Nam Em có động thái chuyển hướng ‘tấn công’ sang thần tượng của mình sau ồn ào tình cảm với Trường Giang. Trong khi đó, Quế Vân cũng có dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Nhiều ngày qua, Nam Em nhận không ít sự chỉ trích của dư luận khi thừa nhận chuyện tình cảm bí mật với danh hài Trường Giang. Bên cạnh đó, cô còn hứng trọn cơn thịnh nộ của cư dân mạng khi bật mí từng rung động với bạn diễn – diễn viên Kiều Minh Tuấn và quen với đại gia Chu Đăng Khoa.

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng - Ảnh 1
Công khai chuyện tình cảm với Trường Giang khiến Nam Em nhận không ít 'búa rìu' của dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây, top 8 Hoa hậu Trái đất lại một lần nữa khiến cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP lo lắng khi bất ngờ thích trang fanpage của nam ca sĩ. Rất nhiều người lo ngại và thể hiện sự khó chịu của mình khi cho rằng Nam Em đang chuyển mục tiêu từ Trường Giang sang giọng ca Em của ngày hôm qua.

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng - Ảnh 2
Fan Sơn Tùng dậy sóng khi Hoa khôi Nam Em bất ngờ thích trang fanpage của thần tượng - Ảnh: Internet

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng - Ảnh 3

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng - Ảnh 4
Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng Nam Em đang chuyển mục tiêu từ Trường Giang sang Sơn Tùng - Ảnh: Internet

Trước hành động bất ngờ của Nam Em, Quế Vân cũng bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự mất mát, đau thương của người khác thì chẳng còn là hạnh phúc nữa đâu. Điều ngọt ngào nhất không đến với đàn bà đa cảm. Điều tốt đẹp nhất không đến với đàn ông đa tình”.

Dù không nhắc thẳng tên nhưng nhiều dân mạng vẫn đang ngầm hiểu Quế Vân đang mỉa mai sự đa tình của Trường Giang và động viên Nam Em cố gắng vượt qua dư luận xã hội để sống tốt.

Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng - Ảnh 5
Động thái mới nhất của Quế Vân trước ồn ào tình cảm của Nam Em - Ảnh: FBNV
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Thấy Nam Em suy sụp, Đàm Vĩnh Hưng viết đúng một chữ nhưng lập tức gây bão

Đàm Vĩnh Hưng để lại bình luận động viên Nam Em khiến nhiều cư dân mạng nổi giận, cho rằng anh đang cổ xúy cho kẻ thứ 3.

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