Động thái bất ngờ của Quế Vân khi Nam Em chuyển 'mục tiêu' mới sang Sơn Tùng

Nhiều ngày qua, Nam Em nhận không ít sự chỉ trích của dư luận khi thừa nhận chuyện tình cảm bí mật với danh hài Trường Giang. Bên cạnh đó, cô còn hứng trọn cơn thịnh nộ của cư dân mạng khi bật mí từng rung động với bạn diễn – diễn viên Kiều Minh Tuấn và quen với đại gia Chu Đăng Khoa.

Công khai chuyện tình cảm với Trường Giang khiến Nam Em nhận không ít 'búa rìu' của dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây, top 8 Hoa hậu Trái đất lại một lần nữa khiến cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP lo lắng khi bất ngờ thích trang fanpage của nam ca sĩ. Rất nhiều người lo ngại và thể hiện sự khó chịu của mình khi cho rằng Nam Em đang chuyển mục tiêu từ Trường Giang sang giọng ca Em của ngày hôm qua.