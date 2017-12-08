Gái hai con Tăng Thanh Hà khoe vẻ quyến rũ ‘chết người’ khi diện váy hở ngực đi dự tiệc cưới

Hậu trường 08/12/2017 13:29

Lấy chồng sớm và sinh liền tù tì hai đứa con, thế nhưng Tăng Thanh Hà không già đi mà ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Dù đã nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mỗi khi “Ngọc nữ” xuất hiện ở đâu, dường như mọi ống kính đều đổ dồn về phía cô để ghi hình.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc, Tăng Thanh Hà bỗng từ bỏ con đường nghệ thuật để lựa chọn cuộc sống gia đình khiến nhiều người tiếc nuối. Bỏ lại sau lưng những hào quang sự nghiệp, Hà Tăng dời gót về nhà chồng để làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ.

5 năm làm dâu trong gia đình danh giá, Tăng Thanh Hà ngày càng chứng minh quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Giờ đây, người ta không chỉ ngưỡng mộ một Hà Tăng xinh đẹp, giỏi giang mà còn ghen tị vì cuộc sống của cô quá viên mãn, tròn đầy.  

Mới đây, "Ngọc nữ" làng điện ảnh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng trong tiệc cưới của một người bạn. Diện bộ váy trắng gợi cảm, cô Trúc của Bỗng dưng muốn khóc trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên thần thái của một nữ minh tinh năm nào.

Gái hai con Tăng Thanh Hà khoe vẻ quyến rũ ‘chết người’ khi diện váy hở ngực đi dự tiệc cưới - Ảnh 1
Hà Tăng xinh đẹp hút hồn trong bộ váy trắng gợi cảm - Ảnh: VnExpress

Gái hai con Tăng Thanh Hà khoe vẻ quyến rũ ‘chết người’ khi diện váy hở ngực đi dự tiệc cưới - Ảnh 2
Cô cùng chồng đi tham dự tiệc cưới của một người bạn - Ảnh: VnExpress

Gái hai con Tăng Thanh Hà khoe vẻ quyến rũ ‘chết người’ khi diện váy hở ngực đi dự tiệc cưới - Ảnh 3
5 năm rút lui khỏi khỏi showbiz, "Ngọc nữ" điện ảnh Việt vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện - Ảnh: VnExpress

Gái hai con Tăng Thanh Hà khoe vẻ quyến rũ ‘chết người’ khi diện váy hở ngực đi dự tiệc cưới - Ảnh 4
Hiện tại, Hà Tăng đã là mẹ của hai nhóc tì đáng yêu - Ảnh: VnExpress

Sau khi lấy chồng đại gia, Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ điều ước của bản thân

Sau khi lấy chồng đại gia, Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ điều ước của bản thân

Không chỉ chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống, Tăng Thanh Hà còn tiết lộ những ước muốn đơn giản của cô sau 5 năm rời xa showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Ngọc nữ điện ảnh Việt Hà Tăng chồng Tăng Thanh Hà

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 26 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42