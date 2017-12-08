Lấy chồng sớm và sinh liền tù tì hai đứa con, thế nhưng Tăng Thanh Hà không già đi mà ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Dù đã nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mỗi khi “Ngọc nữ” xuất hiện ở đâu, dường như mọi ống kính đều đổ dồn về phía cô để ghi hình.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc, Tăng Thanh Hà bỗng từ bỏ con đường nghệ thuật để lựa chọn cuộc sống gia đình khiến nhiều người tiếc nuối. Bỏ lại sau lưng những hào quang sự nghiệp, Hà Tăng dời gót về nhà chồng để làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ.

5 năm làm dâu trong gia đình danh giá, Tăng Thanh Hà ngày càng chứng minh quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Giờ đây, người ta không chỉ ngưỡng mộ một Hà Tăng xinh đẹp, giỏi giang mà còn ghen tị vì cuộc sống của cô quá viên mãn, tròn đầy.

Mới đây, "Ngọc nữ" làng điện ảnh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng trong tiệc cưới của một người bạn. Diện bộ váy trắng gợi cảm, cô Trúc của Bỗng dưng muốn khóc trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên thần thái của một nữ minh tinh năm nào.

Sau khi lấy chồng đại gia, Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ điều ước của bản thân Không chỉ chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống, Tăng Thanh Hà còn tiết lộ những ước muốn đơn giản của cô sau 5 năm rời xa showbiz.

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