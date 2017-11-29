Sau khi lấy chồng đại gia, Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ điều ước của bản thân

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống của bản thân khiến dư luận chú ý.

Đặc biệt là trên instagram, “Ngọc nữ điện ảnh Việt” vừa đăng hình ảnh đang đứng giữa rừng thông một cách bí ẩn kèm dòng trạng thái dài nói về ước muốn hiện tại của cô khiến công chúng không ngừng tò mò suy đoán. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng “Út Nhỏ” chia sẻ quan điểm cá nhân về cuộc sống với công chúng.