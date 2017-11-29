Sau khi lấy chồng đại gia, Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ điều ước của bản thân

Không chỉ chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống, Tăng Thanh Hà còn tiết lộ những ước muốn đơn giản của cô sau 5 năm rời xa showbiz.
Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới về cuộc sống của bản thân khiến dư luận chú ý.
Đặc biệt là trên instagram, “Ngọc nữ điện ảnh Việt” vừa đăng hình ảnh đang đứng giữa rừng thông một cách bí ẩn kèm dòng trạng thái dài nói về ước muốn hiện tại của cô khiến công chúng không ngừng tò mò suy đoán. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng “Út Nhỏ” chia sẻ quan điểm cá nhân về cuộc sống với công chúng.
Tăng Thanh Hà viết: “Muốn lắng nghe và sống cho bản thân mình nhiều hơn".
Ngoài ra, bà mẹ 2 con cũng chia sẻ thêm, cô muốn chọn con đường mà mỗi ngày thức dậy đều có thể mỉm cười, đến những nơi bản thân cảm thấy hạnh phúc. Chưa dừng lại, Hà Tăng còn ước mơ luôn gặp được những người mình yêu quý, không cần cố gắng để tạo ấn tượng tốt với bất kỳ ai và được là chính mình.
Sau khi về chung nhà với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz Việt. Dù đã lui về hậu phương để chăm sóc cho gia đình nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn chưa bao giờ nguôi sức nóng. Cuộc sống sau hôn nhân của nữ diễn viên luôn khiến dư luận quan tâm.