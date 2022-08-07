Em trai Sơn Tùng M-TP chính thức debut thành ca sĩ, netizen tiên đoán trước 'số phận' của anh chàng

Việt Hoàng - em trai Sơn Tùng M-TP chính thức xác nhận ra mắt với vai trò là ca sĩ. Suy đoán của khán giả về 1 tương lai cần phải nỗ lực nhiều hơn bao giờ hết của anh.

Dạo gần đây, trên nhiều trang thông tin chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ râm ran thông tin về một tân binh mới của Vpop có tên gọi MONO. Dựa trên nhiều chi tiết đã lộ và các thông tin trong ngành, tân binh mới MONO được nghi chính là Việt Hoàng - em trai Sơn Tùng M-TP.

Việt Hoàng chính thức xác nhận debut thành ca sĩ với nghệ danh là Mono -

Ảnh : Internet

Trưa ngày 7/8, trên trang cá nhân của mình Việt Hoàng chính thức được xác nhận sẽ ra mắt với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp có nghệ danh là 'Mono'.

Bài đăng của Việt Hoàng trên trang cá nhân thu hút được nhiều lượt tương tác từ netizen - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những chờ mong, kỳ vọng về giọng hát lẫn sản phẩm âm nhạc sắp tới của Việt Hoàng, nhiều người cũng bày tỏ sự băn khoăn về chuyện Việt Hoàng liệu có vượt qua được cái bóng quá lớn của anh trai. Chắc chắn khi hoạt động chính thức, ít nhiều sẽ có những sự so sánh được đặt ra.

Việt Hoàng mới ra mắt, netizen đã 'tiên đoán' anh khó lòng thoát khỏi 4 chữ 'em trai Sơn Tùng' - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Nếu có tìm hiểu về cậu em trai Sơn Tùng, ắt hẳn khán giả đều biết Việt Hoàng không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, mà anh chàng còn được thừa hưởng cả năng khiếu về nghệ thuật từ Sơn Tùng. Nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Việt Hoàng ca hát được khán giả đánh giá cao về giọng hát. Thậm chí, có nhiều clip Việt Hoàng hát, Sơn Tùng hát bè loạt hit của mình cho em trai làm cộng đồng mạng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-son-tung-m-tp-chinh-thuc-debut-thanh-ca-si-netizen-tien-doan-truoc-so-phan-cua-anh-chang-489353.html