Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần

Cộng đồng mạng thi nhau gửi lời chúc mừng khi biết tin em gái Nhã Phương vừa hạ sinh con đầu lòng sau 5 tháng lên xe hoa.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, em rể Nhã Phương - Bình Thân vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi được lên chức bố. Không giấu được sự xúc động trong lòng, ông bố trẻ nghẹn ngào: "Vượt cạn thành công. Cảm ơn em Jumy Phương Anh. Không nói nên lời hạnh phúc khi gặp được con quá. Chào con".
Kèm với dòng cảm ơn gửi đến bà xã Phương Anh, anh còn đăng tải hình ảnh con sơ sinh còn đỏ hỏn, vô cùng đáng yêu. Chia sẻ niềm vui với ông bố trẻ, đông đảo bạn bè và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em gái Nhã Phương.
Phương Anh kết hôn vào tháng 8/2018. Cô được nhiều người quan tâm khi sở hữu gương mặt và ngoại hình khá giống chị gái nổi tiếng Nhã Phương. Phương Anh học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM với ước mơ theo nghệ thuật như chị.
Đến thời điểm hiện tại, chân dài sinh năm 1992 cũng được khán giả biết đến khi tham gia vào các bộ phim như: Phía sau tội ác, Cỏ dại, Sóng gió gia đình…