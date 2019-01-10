Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần

Hậu trường 10/01/2019 11:53

Cộng đồng mạng thi nhau gửi lời chúc mừng khi biết tin em gái Nhã Phương vừa hạ sinh con đầu lòng sau 5 tháng lên xe hoa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, em rể Nhã Phương - Bình Thân vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi được lên chức bố. Không giấu được sự xúc động trong lòng, ông bố trẻ nghẹn ngào: "Vượt cạn thành công. Cảm ơn em Jumy Phương Anh. Không nói nên lời hạnh phúc khi gặp được con quá. Chào con".

Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 1
Em rể Nhã Phương hạnh phúc không nói thành lời khi được gặp con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Kèm với dòng cảm ơn gửi đến bà xã Phương Anh, anh còn đăng tải hình ảnh con sơ sinh còn đỏ hỏn, vô cùng đáng yêu. Chia sẻ niềm vui với ông bố trẻ, đông đảo bạn bè và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em gái Nhã Phương.

Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 2
Cận gương mặt đáng yêu của cháu trai Nhã Phương - Ảnh: FBNV
Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 3
Vừa chào đời, em bé đã được khen xinh xắn với chiếc mũi cao, mắt hai mí, khuôn miệng nhỏ nhắn - Ảnh: FBNV

Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 4

Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 5
Mọi người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: FBNV
Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần - Ảnh 6
Nhã Phương khá thân thiết với em gái Phương Anh. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong đợi đến ngày Trường Giang và bà xã khoe 'thiên thần nhỏ' của mình như vậy - Ảnh: FBNV

Phương Anh kết hôn vào tháng 8/2018. Cô được nhiều người quan tâm khi sở hữu gương mặt và ngoại hình khá giống chị gái nổi tiếng Nhã Phương. Phương Anh học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM với ước mơ theo nghệ thuật như chị.

Đến thời điểm hiện tại, chân dài sinh năm 1992 cũng được khán giả biết đến khi tham gia vào các bộ phim như: Phía sau tội ác, Cỏ dại, Sóng gió gia đình…

Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn

Mặc chị cố giấu giếm, em gái Nhã Phương hạnh phúc tung ảnh bầu vượt mặt sau 4 tháng kết hôn

Trong khi chị cố giữ kín thông tin bầu bí thì em gái Nhã Phương lại rất thoải mái khi đăng ảnh bụng bầu lên mạng xã hội.

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