Em gái Nhã Phương sinh con sau 5 tháng kết hôn, lộ diện mạo em bé xinh như thiên thần

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, em rể Nhã Phương - Bình Thân vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi được lên chức bố. Không giấu được sự xúc động trong lòng, ông bố trẻ nghẹn ngào: "Vượt cạn thành công. Cảm ơn em Jumy Phương Anh. Không nói nên lời hạnh phúc khi gặp được con quá. Chào con".



Em rể Nhã Phương hạnh phúc không nói thành lời khi được gặp con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Kèm với dòng cảm ơn gửi đến bà xã Phương Anh, anh còn đăng tải hình ảnh con sơ sinh còn đỏ hỏn, vô cùng đáng yêu. Chia sẻ niềm vui với ông bố trẻ, đông đảo bạn bè và cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em gái Nhã Phương.