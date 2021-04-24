Em gái đứng ra bênh vực Nhã Phương giữa sóng gió dư luận: 'Sống đàng hoàng tử tế, không việc gì phải sợ'

Hậu trường 24/04/2021 08:31

Giữa chỉ trích dư luận đang hướng về Nhã Phương, em gái nữ diễn viên đã lên tiếng bênh vực chị gái.

Gần đây, vụ việc lùm xùm giữa đạo diễn và diễn viên phim 1990 đã khiến dư luận xôn xao, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều quanh vụ việc. Theo đó, đạo diễn Nhất Trung đã liên tiếp đăng đàn, từ ám chỉ "bóng gió" đến phanh phui rõ ràng về cách làm việc, được cho là hướng đến Nhã Phương, cho rằng cô đang mắc bệnh ngôi sao, làm ảnh hưởng đến quá trình làm phim.

Mới đây, em gái Nhã Phương - Jumy Phương Anh đã có bài viết lên tiếng bảo vệ chị gái mình. Cô dẫn đường link một bài viết nói về việc công ty quản lý khẳng định Nhã Phương đã làm đúng vai trò của mình trong vụ việc kèm lời nhắn nhủ đến người chị gái: "Sống đàng hoàng tử tế, không việc gì phải sợ".

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Em gái Nhã Phương lên tiếng bảo vệ chị gái
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Liên quan đến việc này, vài ngày trước, "Mười Khó" cũng gửi lời động viên đến bà xã trong tiệc sinh nhật mình: "Gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny (Nhã Phương - PV). Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm". 

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Nghệ sĩ Trường Giang khuyên vợ 'về nhà bán cơm'

Về phía Nhã Phương, công ty quản lý cũng đã chính thức lên tiếng. Theo như văn bản được công bố, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý bà xã Trường Giang chia sẻ: "Riêng với dự án phim 1990, từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này, tất cả mọi việc liên quan đều do Nhà sản xuất làm việc và trao đổi thông qua công ty quản lý Nhã Phương, không làm việc trực tiếp với diễn viên (trừ khi làm việc về diễn xuất và kịch bản). Vì vậy, mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương".

Ngoài ra, đơn vị quyết định lịch trình làm việc của Nhã Phương còn khẳng định, nghệ sĩ đã và đang thực hiện đúng mọi nhiệm vụ với tư cách là một diễn viên. Còn lại, các hoạt động khác bao gồm việc quảng bá phim là trách nhiệm sắp xếp của công ty.

Phía Nhã Phương chính thức lên tiếng sau ồn ào: 'Mọi suy đoán, quy chụp trên mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương'

Phía Nhã Phương chính thức lên tiếng sau ồn ào: 'Mọi suy đoán, quy chụp trên mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương'

Sau lùm xùm Đạo diễn Nhất Trung đăng đàn "kể khổ" một diễn viên mắc bệnh ngôi sao, không làm tròn trách nhiệm với đoàn làm phim, dân mạng "réo" tên Nhã Phương rầm rộ. Mới đây, phía quản lý nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận sự thật.

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Từ khóa:   Nhã Phương 1990 Trường Giang và Nhã Phương diễn viên Nhã Phương

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