Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên'

Hậu trường 16/05/2023 10:00

Sau đoạn clip khóc nức nở lúc giữa đêm gây chú ý thì mới đây Elly Trần lại có động thái gay gắt.

Mới đây, Elly Trần lại gây chú ý với chia sẻ mới của mình trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng đã tỏ thái độ bức xúc trước những thông tin sai lệch, đồng thời ẩn ý những người hay tự nhận là người yêu cũ của người khác hãy tự trọng. Cô cũng nhận định những người này nên bớt đu bám.

Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên' - Ảnh 1
Cuộc hôn nhân của hot girl và chồng Tây gây nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

 Elly Trần đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc khi liên tục tiếp nhận những tin đồn bịa đặt về mình. Elly Trần viết: "Thưa team ác và những kền kền lạ quắc từ trên trời rơi xuống đang tranh thủ tát nước theo mưa. Gần 15 năm làm giải trí quá nhiều lần tôi nghe được mình là người yêu cũ của anh A hoặc bồ cũ chị B. Tôi thì team Cadie với câu mặc định: Bằng chứng đâu, đưa cho tôi bằng chứng nha. 

Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên' - Ảnh 2
Chia sẻ có phần gay gắt và bức xúc của Elly Trần 

Mình tự trọng lên đi anh chị em ơi. Nói phóng cái mồm cho sang ai nói không được. Xui sao phóng ngay nhân vật xưa giờ không thích giao lưu xã hội mà chỉ thích ở nhà và giờ càng thích ở nhà để đóng hàng. Đầu tư tìm hiểu về đối tượng lên, tâm huyết nhiều lên, tự thân mình viral đi. Thôi đu bám sẽ sang dần lên. Đang lu bu bao việc còn gặp những người vô liêm sỉ làm nhiễu thông tin. Cứ phải lôi tôi vào câu chuyện khoa học viễn tưởng nhảm nhí để nâng tầm giá trị của mình lên sao. Rồi sang chưa? Hãm!".

Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên' - Ảnh 3
Hiện tại, Elly Trần vẫn đang làm tốt công việc kinh doanh và chăm sóc các con. 

Đêm khuya ngày 10/5, Elly Trần lại đăng tải một đoạn clip, trong đó cô khóc nức nở, nói rằng mấy ngày gần đây cô buồn và suy nghĩ rất nhiều, đến mức phải thức trắng đêm. Lý do vì chồng Tây đã giành quyền nuôi dưỡng và chăm sóc hai con khiến Elly Trần không biết phải giải thích cho hai bé như thế nào.

Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên' - Ảnh 4
Elly Trần cho rằng chồng Tây giành quyền nuôi con nhưng lại không xuất phát từ tình yêu thương.

Theo như Elly Trần kể thì chồng Tây tuy giàu có nhưng cũng không chu cấp tiền nuôi con suốt một năm qua nên nữ diễn viên phải làm việc cật lực, không nề hà vất vả để lo được cho các con cuộc sống đủ đầy. Tuy đây mới chỉ là thông tin một phía của Elly Trần nhưng nhiều khán giả đã động viên cô hãy bình tĩnh, mạnh mẽ trong cuộc chiến giành nuôi con.

Elly Trần tuyên bố cực gắt trước những tin đồn bịa đặt: 'Thôi đu bám sẽ sang dần lên' - Ảnh 5
Elly Trần cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết.

Ngoài ra, cô cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết vụ việc: "Ba mẹ con đang rất tin vào luật sư và sự công minh của luật pháp. Sự an ủi lúc này của các mẹ cũng chính là sự biết ơn to lớn của 3 mẹ con Lì".

Động thái mới nhất của Elly Trần sau khi bị chồng Tây giành quyền nuôi con

Động thái mới nhất của Elly Trần sau khi bị chồng Tây giành quyền nuôi con

Trên trang cá nhân, Elly Trần vừa có những chia sẻ mới nhất liên quan đến việc chồng Tây giành quyền nuôi con.

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