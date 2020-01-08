Elly Trần đăng clip khóc nức nở vì trầm cảm, rộ nghi vấn chồng Tây ngoại tình

Hậu trường 08/01/2020 17:27

Liên tục đăng tải những dòng trạng thái tiêu cực, nữ diễn viên Elly Trần khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần của cô.

Mới đây, nữ diễn viên Elly Trần bất ngờ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip khóc nức nở trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Tôi không muốn bị trầm cảm lúc này. Còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm. Tôi sẽ ổn sẽ ổn”.

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Elly Trần đăng clip khóc nức nở và nói về căn bệnh trầm cảm - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đau buồn và tiêu cực trên Facebook cũng như Instagram.

“Vốn dĩ ký ức thì trung thành hơn con người. Vì con người sẽ bỏ ta đi nhưng ký ức thì còn ở mãi”.

“Vợ đẹp con xinh đàn ông sẽ không đi ngoại tình là 1 lý thuyết đẹp đẽ!”.

“Ngày thứ 3 thức trắng, quá mệt mỏi để tỏ ra tôi vẫn ổn”.

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Những dòng trạng thái gây hoang mang của Elly Trần - Ảnh: FB

Trước những chia sẻ này, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của Elly Trần. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên đang ám chỉ việc chồng ngoại tình. Dường như đây chính là nguyên nhân khiến Elly Trần rơi vào trạng thái trầm cảm.

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Người đàn ông trong bức ảnh này được cho là chồng của Elly Trần - Ảnh: Internet
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và động viên Elly Trần vượt qua giai đoạn khó khăn: “Sao lại khóc vậy mami Elly?”, “Thương chị quá, dù có chuyện gì cũng phải nghĩ cho 2 con của mình chị nhé. Mình phải sống tốt để lo cho con, em tin chị sẽ vượt qua được tất cả”, “Cố gắng nghỉ ngơi đi chị”, “Cố lên em. Dạo này trông em gầy quá”…

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