Elly Trần bức xúc vì bị so sánh với hoa hậu: 'Giờ ra đường 1m2 gặp tới 5 cô hoa hậu, tìm người thường đỏ mắt'

Hậu trường 21/12/2019 15:16

Elly Trần tỏ thái độ bực tức khi nhiều lần bị "gọi tên" để PR cho những chân dài chưa nổi, thậm chí còn bị đưa lên "bàn cân" nhan sắc với các hoa hậu.

Elly Trần là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt với thân hình nóng bỏng. Mỗi khi xuất hiện, "người đẹp ngực khủng" khiến mọi người không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng chuẩn, gợi cảm khó cưỡng.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Elly Trần vẫn giữ được thân hình nuột nà, săn chắc không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của làng giải trí Việt. Cũng vì điều này mà cô nhiều lần bị đem lên "bàn cân" so sánh với những người đẹp, hot girl hay hoa hậu.

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Gu thời trang táo bạo của Elly Trần dù đã có 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, chân dài sinh năm 1987 bức xúc khi hết lần này đến lần khác bị đem ra so sánh: "Lúc thì bị kẹp tên vô PR cho mấy em 19,20 mới lên. Lúc thì bị lôi vô so với các celeb nữ chưa qua sinh nở. Bữa nay còn bị lôi ra so sánh với các hoa hậu nữa chứ. Mệt ha".

Cô tiếp tục bày tỏ: "Mà nè, hoa hậu có trăm ngàn kiểu hoa hậu và mỗi năm có đến trăm ngàn cuộc thi trong và ngoài nước được tổ chức. Bây giờ ra đường cứ 1 mét vuông gặp tới 5 cô hoa hậu tìm 1 người thường đỏ con mắt mới ra. Nếu mình đã thích thì mình thi được mà... Mình hoàn toàn không có nhu cầu add dòng danh giá đó vào trong profile cuộc đời mình để làm chi luôn á".

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Chân dài này lên tiếng vì nhiều lần bị đem ra so sánh - Ảnh: FB

Trong bài viết này, người mẫu Elly Trần bức xúc khi bị dân mạng cố tình dìm hàng, soi ngực chảy xệ. Cô gay gắt phản pháo về thông tin cơ thể thiếu cân đối của anti-fan: "Tại sao Elly ngực quá to, eo quá nhỏ, mông lại quá to, tay chân thì quá nhỏ nhìn kì dị như người ngoài hành tinh không cân đối gì cả...?" Cái khái niệm thế nào là cân đối hay không cân đối nó luôn tùy thuộc vào mắt mỗi người. Từ lâu mình vẫn biết cái nét của mình nó thuộc về 1 trường phái khác mà không phải bất cứ ai cũng đều sẽ thích cái nét đó. Ok thôi, vì ai cũng được tự do chủ động lựa chọn về gu thẩm mỹ của mắt mình mà. Nhưng thực sự kêu mình chạy theo nét đẹp số đông ngoài kia mình theo không được. Cái này mình nói thật!

Nên những ai cảm được cái nét - đẹp - Cartoon của mình thì mình cảm ơn. Ai không cảm được mình cũng cảm ơn luôn, kệ mình đi chứ đừng bắt mình thành người khác nó bất khả thi cho mình lắm luôn á. Mình mới có 19,5 tuổi thôi, mình không chịu được nhiều cú sốc tâm lý đâu mà".

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Ở tuổi 32, Elly Trần vẫn giữ được nhan sắc ở phong độ đỉnh cao nhất - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cô nhận được nhiều bình luận cảm thông và an ủi từ bạn bè, người hâm mộ. Đặc biệt, đông đảo dân mạng khuyên bà mẹ 2 con không nên bận tâm đến những lời ác ý của anti-fan.

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