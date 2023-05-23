Elly Trần chia sẻ cuộc sống sau khi chồng ngưng chu cấp trong một năm qua

Elly Trần phẫn nộ khi bị mỉa mai đào mỏ và nhắc về số tiền chu cấp cho con mỗi tháng từ chồng Tây.

Trả lời phỏng vấn trong một lần gần đây Elly Trần đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô cùng các con. Câu chuyện liên quan đến số tiền chồng cũ từng chu cấp cho các con do Elly Trần kể lại vô tình đã gây ra luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Elly Trần cho biết cô không còn nhận được chu cấp từ chồng trong suốt một năm qua. Trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con cũng có chia sẻ dài về khoản trợ cấp 250 triệu đồng/tháng. Cô viết: "Bình luận ngộ nghĩnh ha, chắc đa phần người bình luận chưa trải nghiệm hoàn cảnh rồi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi khác, nên đừng so sánh mức độ chi tiêu sinh hoạt của nhà mình với nhà hàng xóm, rõ ràng ha! Với vai trò làm mẹ Elly trên tinh thần vẫn muốn con có ba, nhưng không phải chỉ vì số tiền chu cấp theo nghĩa vụ pháp luật của cha mà muốn đưa 2 đứa nhỏ vào môi trường lệch lạc như thế nào thì mẹ cũng phải ngậm mồm chấp nhận (Cái này mẹ mới vô trách nhiệm nè!)"

Elly Trần đáp trả thẳng thừng đáp trả một bình luận của khán giả cho rằng cô đào mỏ. Nàng hot girl tiết lộ: "Gần cả 1 năm không một đồng từ chồng thì Elly cũng là chính là người đứng ra chi trả 100% các khoản từ nhỏ đến lớn cho các con, Elly có để con thiếu hụt centimet nào không? (Cái này mới là bản lĩnh nè!). Thậm chí 2 đứa còn được đi học thêm những lớp mà ba từng không cho đi học (nếu không cho 2 con qua ngủ lại với bồ ba), cụ thể ở đây là lớp Tiếng Việt và những lớp khác... 250 với Elly nó là con số trong khả năng mình kiếm được không cần chồng. Nhưng cần ở đây cao hơn con số là lương tâm trách nhiệm với con trẻ. Vậy thôi!". Cô cho biết việc cô yêu cầu chồng chu cấp 250 triệu đồng mỗi tháng là hoàn toàn hợp lý. Elly Trần cho biết cô hoàn toàn có thể nuôi dạy con đủ đầy không cần đến trợ cấp của chồng trong 1 năm qua. Tuy nhiên, cô vẫn đưa ra yêu cầu trợ cấp để bố những đứa trẻ thể hiện lương tâm và trách nhiệm với con. Rất nhiều người đồng tình với quan điểm của Elly Trần, đồng thời thấu hiểu việc 2 nhóc tỳ học trường quốc tế nên học phí sẽ cao hơn mặt bằng chung.

Dòng chia sẻ của Elly Trần đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ phía đông đảo khán giả. Sau ly hôn, Elly Trần tập trung gây dựng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của 2 con. Sau ly hôn, cô chăm chỉ làm mẫu quảng cáo, bán hàng online để tạo tài chính vững vàng cho các con. Hiện tại, nữ hot girl một thời đang cùng luật sư đấu tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/elly-tran-chia-se-cuoc-song-sau-khi-chong-ngung-chu-cap-trong-mot-nam-qua-585025.html