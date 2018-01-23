Êkip Quang Lê bức xúc vì bị 'chặt chém' bữa ăn khuya giá gần 25 triệu đồng ở Đà Nẵng

Hậu trường 23/01/2018 11:00

Êkip gồm 20 người, chỉ gọi khoảng 4-5 món nhưng phải trả hóa đơn xấp xỉ 25 triệu đồng khiến quản lý của Quang Lê vô cùng bức xúc.

Mới đây, quản lý của ca sĩ Quang Lê - anh Th.Vũ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp lại hóa đơn đi ăn khuya ở Đà Nẵng với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Theo đó, người này bày tỏ sự bức xúc khi dẫn êkip khoảng 20 người đi ăn khuya và bị nhà hàng cố tình "gài bẫy". Dù mọi người chỉ gọi khoảng 4-5 món nhưng nhân viên cứ tới tấp đem đồ ăn đã nấu sẵn bày lên bàn. Quá hoang mang, anh Th.Vũ vội kêu tính tiền thì tá hỏa với hóa đơn lên đến gần 25 triệu đồng.

"Buôn bán thế này thì ai mà dám đến ăn nữa. Khách du lịch tới Đà Nẵng nên cân nhắc vào những quán ăn như thế này nhé! Nhà em khoảng 20 người đi ăn khuya lúc 12h15 đêm 22/1, kêu nhân viên ra gọi đồ ăn 4-5 món cho khoảng 20 người ăn.
Những món không gọi nó cũng mang lên hết, kêu ai gọi những món này thì nhân viên không trả lời được, thực sự qúa bức xúc, nhìn đồ ăn mang lên mà phát hoảng. Tình hình thấy không ổn nên kêu nhân viên ra tính tiền, nó phang cho cái hoá đơn mấp mé 25 triệu. Không biết là trong bếp còn bao nhiêu món nó chưa đưa lên, còn ngồi đó chắc nó còn mang lên", quản lý ca sĩ Quang Lê bức xúc.

Êkip Quang Lê bức xúc vì bị 'chặt chém' bữa ăn khuya giá gần 25 triệu đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1

Quản lý Quang Lê bức xúc khi phải thanh toán hóa đơn gần 25 triệu đồng cho 1 bữa ăn khuya - Ảnh: FBNV

Êkip Quang Lê bức xúc vì bị 'chặt chém' bữa ăn khuya giá gần 25 triệu đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 2

Có thể thấy, các món ăn được tính với giá khá cao so với mặt bằng chung - Ảnh: FBNV

 

Sau khi có thông tin trên, đại diện nhà hàng 27 Seafood cũng đã lên tiếng về vụ việc. Anh Phước Tín khẳng định không có chuyện nhà hàng "chặt chém" khách mà chỉ tính đúng theo số lượng thức ăn đã mang ra. Về hóa đơn, đại diện nhà hàng cho biết tất cả các món ăn đều được tính theo giá niêm yết từ trước, khách đã xem qua rồi mới yêu cầu nhân viên làm.

"Có bao giờ đi ăn mà khách chịu trả tiền những món họ không gọi không. Lúc tính tiền, khách hàng cũng không có bất cứ phản ứng gì. Họ sĩ diện gọi nhiều món nên chúng tôi mới làm theo chứ ai dám làm những món họ không gọi. Chúng tôi tính tiền theo đúng giá niêm yết trên menu. Thậm chí món thứ 11 khách gọi là cháo cá mú nhưng sau đó khách về chúng tôi đã chấp nhận chịu lỗ 2,5 triệu chứ không dọn lên nữa. Ngoài ra, để làm khách vui lòng, nhà hàng còn không tính thêm phụ phí phục vụ đêm khuya nữa…", anh Tín chia sẻ trên Trí Thức Trẻ.

Êkip Quang Lê bức xúc vì bị 'chặt chém' bữa ăn khuya giá gần 25 triệu đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Anh Phước Tín khẳng định nhà hàng không làm gì sai - Ảnh: Kênh 14

Chưa rõ ai đúng ai sai nhưng câu chuyện trên vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, rõ ràng êkip của Quang Lê đã bị gài bẫy, bởi với 20 người thì dù có ăn nhiều ra sao cũng không thể có hóa đơn lên tới 25 triệu. Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực nhà hàng, cho rằng họ đã niêm yết giá từ trước, nếu khách không vui lòng vẫn có thể bỏ đi.

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