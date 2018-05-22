Trước phát ngôn gây tranh cãi “Không ai vào showbiz mà còn trinh” của "thánh chửi" Trang Trần, ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình.
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Phát ngôn sốc của người mẫu Trang Trần khi bàn về scandal gạ tình của Phạm Anh Khoa “Không ai vào showbiz mà còn trinh” đã khiến dư luận "dậy sóng". Bên cạnh đó, câu phát biểu của bà chủ quán bún đậu mắm tôm còn nhận về không ít "gạch đá" của nhiều nghệ sĩ vì cho rằng Trang Trần cố tình động chạm đến các sao nữ đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí.
Giữa muôn vàn lời chỉ trích, mới đây Duy Mạnh đã nói lên quan điểm của mình. Khi được một fan hỏi về phát ngôn gây tranh cãi nhiều ngày qua, nam ca sĩ không ngại bày tỏ: “Vào showbiz mà nói còn trinh thì không đứa nào nó thèm chơi. Hoặc nếu còn trinh... thì thế nào cũng bị bọn nó xui bán, hoặc cáp cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Bởi vì môi trường showbiz là nơi dành cho tiền bạc và danh vọng. Chứ không phải là nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc”.
Câu trả lời thẳng thắn của giọng ca Kiếp đỏ đen ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt like và ý kiến đồng tình của cộng đồng mạng.