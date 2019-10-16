Dương Yến Ngọc tiết lộ điều bất ngờ liên quan đến căn bệnh khiến Sulli tự tử

Hậu trường 16/10/2019 13:54

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải bài viết nói về căn bệnh trầm cảm khiến ca sĩ Sulli tự tử tại nhà riêng.

Vài ngày qua, làng giải trí châu Á chấn động với thông tin ca sĩ thần tượng Sulli tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 25. Nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh.

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Làng giải trí châu Á bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Sulli tự tử tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải loạt ảnh của Sulli lúc còn sống. Kèm theo đó, mỹ nhân họ Dương chia sẻ bài viết dài nói về căn bệnh trầm cảm khiến nữ thần tượng xứ Hàn tự kết liễu sinh mạng ở tuổi 25.

"Nói về bệnh trầm cảm. Tên thì chỉ có 2 chữ nhưng 100 người bệnh đều do 100 nguyên nhân khác nhau gây ra... và có những hành vi, suy nghĩ khác nhau.

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Dương Yến Ngọc bày tỏ sự xúc động trước cái chết của cô ca sĩ trẻ vì bệnh trầm cảm - Ảnh: FB

Nhiều khi tâm sự hoặc kể ai nghe thì đa số bạn bè không hiểu được, họ đều trố mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao bạn bị như thế nên kinh nghiệm Ngọc thấy khi bản thân bạn nhận ra những dấu hiệu bất thường thì nên đi tìm bác sĩ tâm lý ngay, giải tỏa mọi khúc mắc uẩn ức từ nội tâm, từ bỏ công việc mình đang theo đuổi, ngừng yêu, đến 1 nơi yên tĩnh đọc sách, nghe nhạc, xem phim, trò chuyện với những người bạn chỉ có nghe và hưởng ứng... Cân bằng được cảm xúc tự nhiên bệnh sẽ khỏi.

Nhưng ít ai chịu từ bỏ công việc và các mối quan hệ xã hội khác để đi chữa bệnh vì trách nhiệm cao, vì abcsdgdh... Họ cố gắng gồng và luôn nghĩ mình sẽ vượt qua được... Cuối cùng trong đầu họ lúc nào cũng vang lên 3 chữ: Tôi muốn chết", Dương Yến Ngọc nói về căn bệnh trầm cảm khiến Sulli tự tử.

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Trên mạng xã hội đang tràn ngập những lời tiếc thương gửi đến nữ ca sĩ bạc mệnh - Ảnh: Internet

Kết thúc bài viết, Dương Yến Ngọc còn nhấn mạnh đó là những kinh nghiệm bản thân rút ra được sau 3 lần bị trầm cảm. Chia sẻ của cô nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

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Không riêng diễn viên Thu Quỳnh mà rất nhiều sao Việt, dân mạng bàng hoàng khi biết tin Sulli qua đời.

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