Dương Yến Ngọc nói về đàn ông ngoại tình: 'Họ không có khái niệm chung thủy, nên khi rảnh họ sẽ có bồ'

Hậu trường 09/09/2019 17:14

Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc cho rằng vì không chịu được sự cô đơn nên đàn ông dễ ngoại tình. Cô khuyên chị em nên hiểu được những điều này để bớt buồn phiền.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc gây chú ý khi đăng tải dòng chia sẻ về vấn đề đàn ông ngoại tình. Cô muốn chị em làm quen với điều này và bớt buồn rầu khi gặp phải trường hợp như vậy.

Cô nhắn nhủ: "Hồi sáng, mình có còm câu này trong group... về câu chuyện đàn ông ngoại tình... mình copy ra ngoài tường cho các bạn đọc... hy vọng nhiều chị em phụ nữ giác ngộ được 1 tý, bớt âu sầu trách móc đối phương, cứ loanh quanh luẩn quẩn khi lý trí không sáng suốt...".

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Dương Yến Ngọc gây xôn xao khi nói về chủ đề đàn ông ngoại tình - Ảnh: FB

Theo quan sát của mình, cựu người mẫu họ Dương cho rằng nam giới ngoại tình vì không chịu được sự cô đơn.

Dương Yến Ngọc nhấn mạnh: "Theo quan sát của tôi nhiều năm nay thì tôi thấy đàn ông họ không chịu được sự cô đơn như đàn bà... họ cũng không hình dung ra khái niệm chung thủy là như thế nào nên khi rảnh họ sẽ có bồ".

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Trước đó, chân dài này cũng từng gây bão mạng khi là chủ nhân của nhiều phát ngôn sốc về đàn ông - Ảnh: FB

Cô cũng không quên nhắn nhủ: "Các chị khi thấy ảnh có bồ đừng sốc và đừng quy kết những lời ân ái thề thốt trước đây là giả dối, tình yêu luôn có thật tại 1 thời điểm dù nó chỉ vỏn vẹn diễn ra có 3s.

Nên các chị hãy học tập các diễn viên, nhập vai xuất sắc thoát vai cũng xuất sắc. Lúc nào cũng tươi cười bình an rạng rỡ sẽ được cuộc đời trao cúp Oscar hoặc Cánh diều vàng cho các chị...".

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Dưới phần bình luận, cô chia sẻ thêm về vấn đề này - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô nhận được sự đồng tình của nhiều người. 

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Từ khóa:   Dương Yến Ngọc đàn ông ngoại tình cựu người mẫu Dương Yến Ngọc

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