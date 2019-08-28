Từng bị bạo hành, Dương Yến Ngọc bức xúc vụ võ sư đánh vợ: ‘Mấy thằng vũ phu nó thích là đánh không cần lý do’

Hậu trường 28/08/2019 16:55

Liên quan đến vụ võ sư đánh vợ dã man dù mới sinh được 2 tháng ở Hà Nội, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc bức xúc lên tiếng.

Xoay quanh câu chuyện võ sư đánh vợ đang khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa lên tiếng. Không giấu được sự bức xúc, chân dài họ Dương nêu lên quan điểm cá nhân về vụ việc này.

Cô viết: “Lấy chồng vũ phu – Võ sư đánh vợ. Lướt mạng xã hội thấy các bà các cô các anh khuyên khí thế làm sao để không bị đánh, làm sao để không lấy nhầm chồng hoặc tại sao không chịu bỏ chồng… Tào lao hết sức.

Vợ chồng lấy nhau, hạnh phúc hay đau khổ, một phần do cái số, nghiệp duyên… Cấm cãi vấn đề này, ai cãi tát gãy răng… Lúc yêu nhau cái gì mà không tốt không đẹp, lấy về mới biết, trời ơi, số trời đã định”.

vo su danh vo 1
Cảnh chồng võ sư đánh vợ khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Internet

Chân dài này cho rằng, những lời khuyên làm sao để không bị chồng bạo hành đều “tào lao”. Từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, Dương Yến Ngọc cho rằng những người có máu vũ phu sẽ đánh vợ không cần lý do cụ thể nào.

Cô nhận định: “Nhiều người còn bảo làm vợ phải thế này thế kia đừng để chồng nóng lên rồi đánh mình. Thưa các anh các chị, mấy thằng có máu vũ phu trong người nó thích là nó đánh không cần lý do. Nó rất khôn khi biết gây sức ép cho đàn bà như mày ly dị đi, bước ra khỏi nhà không tiền, không con, hăm dọa các kiểu sẽ không cho mày con đường sống. Như thế thì ai dám đòi ly dị nữa, đành sống kiếp sống nhẫn nhịn để được ở bên con”.

vo su danh vo 2
Dương Yến Ngọc từng tố chồng cũ bạo hành, đánh đập dã man khiến cô tổn thương nặng nề - Ảnh: Internet

Hiểu được tâm lý chung của chị em phụ nữ, cô nàng nêu một loạt các lý do khiến phụ nữ thường nhẫn nhịn chịu đựng dù bị đối xử tệ bạc. Cô cho rằng, thay vì đưa ra những lời khuyên vô bổ, chị em cần hợp lực thay đổi luật hôn nhân gia đình, tăng hình phạt cho những ông chồng vũ phu.

“Đó là cái dại của chị em phụ nữ khi không dám ra đi, thử để con lại cho nó xem có nuôi nổi không. Vài tháng là trả con về cho mẹ nó để rảnh đi cua con khác nhá.

Nên thay vì khuyên thì làm ơn đồng tâm hiệp lực yêu cầu thay đổi luật hôn nhân gia đình, thêm khung hình phạt chồng nào vũ phu bắt bỏ tù như ở nước ngoài đó. Và dạy con trai của mình làm người tử tế giúp”, cô nhấn mạnh.

vo su danh vo 3
Sau cuộc hôn nhân ồn ào, cô gần như rút lui khỏi showbiz Việt - Ảnh: FB

Trước Dương Yến Ngọc, nhiều nghệ sĩ như: siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Thúy Diễm… cũng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với vụ việc chồng bạo hành vợ này.

Loạt sao Việt bức xúc khi xem clip chồng võ sư đánh vợ, Khánh My khuyên chị em tự học cách bảo vệ mình

Loạt sao Việt bức xúc khi xem clip chồng võ sư đánh vợ, Khánh My khuyên chị em tự học cách bảo vệ mình

Những ngôi sao Việt như Thúy Diễm, Khánh My, Xuân Lan… đều đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ khi xem đoạn clip chồng võ sư đánh vợ đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Dương Yến Ngọc Thúy Diễm Xuân Lan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026