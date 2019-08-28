Cô viết: “Lấy chồng vũ phu – Võ sư đánh vợ. Lướt mạng xã hội thấy các bà các cô các anh khuyên khí thế làm sao để không bị đánh, làm sao để không lấy nhầm chồng hoặc tại sao không chịu bỏ chồng… Tào lao hết sức.

Xoay quanh câu chuyện võ sư đánh vợ đang khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa lên tiếng. Không giấu được sự bức xúc, chân dài họ Dương nêu lên quan điểm cá nhân về vụ việc này.

Chân dài này cho rằng, những lời khuyên làm sao để không bị chồng bạo hành đều “tào lao”. Từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, Dương Yến Ngọc cho rằng những người có máu vũ phu sẽ đánh vợ không cần lý do cụ thể nào.

Vợ chồng lấy nhau, hạnh phúc hay đau khổ, một phần do cái số, nghiệp duyên… Cấm cãi vấn đề này, ai cãi tát gãy răng… Lúc yêu nhau cái gì mà không tốt không đẹp, lấy về mới biết, trời ơi, số trời đã định”.

Cô nhận định: “Nhiều người còn bảo làm vợ phải thế này thế kia đừng để chồng nóng lên rồi đánh mình. Thưa các anh các chị, mấy thằng có máu vũ phu trong người nó thích là nó đánh không cần lý do. Nó rất khôn khi biết gây sức ép cho đàn bà như mày ly dị đi, bước ra khỏi nhà không tiền, không con, hăm dọa các kiểu sẽ không cho mày con đường sống. Như thế thì ai dám đòi ly dị nữa, đành sống kiếp sống nhẫn nhịn để được ở bên con”.

Dương Yến Ngọc từng tố chồng cũ bạo hành, đánh đập dã man khiến cô tổn thương nặng nề - Ảnh: Internet

Hiểu được tâm lý chung của chị em phụ nữ, cô nàng nêu một loạt các lý do khiến phụ nữ thường nhẫn nhịn chịu đựng dù bị đối xử tệ bạc. Cô cho rằng, thay vì đưa ra những lời khuyên vô bổ, chị em cần hợp lực thay đổi luật hôn nhân gia đình, tăng hình phạt cho những ông chồng vũ phu.

“Đó là cái dại của chị em phụ nữ khi không dám ra đi, thử để con lại cho nó xem có nuôi nổi không. Vài tháng là trả con về cho mẹ nó để rảnh đi cua con khác nhá.

Nên thay vì khuyên thì làm ơn đồng tâm hiệp lực yêu cầu thay đổi luật hôn nhân gia đình, thêm khung hình phạt chồng nào vũ phu bắt bỏ tù như ở nước ngoài đó. Và dạy con trai của mình làm người tử tế giúp”, cô nhấn mạnh.

Sau cuộc hôn nhân ồn ào, cô gần như rút lui khỏi showbiz Việt - Ảnh: FB

Trước Dương Yến Ngọc, nhiều nghệ sĩ như: siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Thúy Diễm… cũng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với vụ việc chồng bạo hành vợ này.