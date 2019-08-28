Loạt sao Việt bức xúc khi xem clip chồng võ sư đánh vợ, Khánh My khuyên chị em tự học cách bảo vệ mình

Hậu trường 28/08/2019 11:19

Những ngôi sao Việt như Thúy Diễm, Khánh My, Xuân Lan… đều đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ khi xem đoạn clip chồng võ sư đánh vợ đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chồng võ sư đánh vợ dã man khiến ai nấy đều phẫn nộ. Điều đáng nói là người vợ mới chỉ sinh con được 2 tháng. Nhiều sao Việt cũng không giấu được sự bức xúc và đồng loạt lên tiếng sau khi xem đoạn clip này.

vo su danh vo 1

Bà xã Lương Thế Thành - diễn viên Thúy Diễm cho biết, cô vô cùng bất mãn khi xem video võ sư đánh vợ mới sinh. Cô cho rằng phụ nữ vốn yếu đuối, sau sinh cơ thể càng mỏng manh nhưng lại bị chồng đánh đập không thương tiếc. Thúy Diễm khẳng định, việc chồng đánh vợ đang bế con nhỏ là hành động đáng bị lên án.

vo su danh vo 2
Thúy Diễm cho rằng phụ nữ là để yêu thương - Ảnh: Internet

Cùng chung cảm giác với Thúy Diễm, người mẫu Khánh My cho biết, chỉ có người đàn ông không có lương tâm mới có thể đánh đập người phụ nữ mình từng yêu thương và sinh con cho mình. Đồng thời, người đẹp cảm thấy lo sợ khi con người trong xã hội dần trở nên tàn bạo và nhẫn tâm. Bên cạnh đó, Khánh My khuyên chị em nên học cách bảo vệ mình để không bị tổn thương.

vo su danh vo 3
Khánh My khuyên chị em nên học cách bảo vệ mình - Ảnh: Internet

Riêng với siêu mẫu Xuân Lan, cô thẳng thắn bày tỏ sự khinh bỉ dành cho người đàn ông đánh vợ trong đoạn clip. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu còn thể hiện sự sợ hãi về vấn nạn bạo lực gia đình.

vo su danh vo 4
Xuân Lan không giấu được sự bức xúc của mình - Ảnh: FB

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Thảo My lại tỏ thái độ chán nản sau khi xem đoạn clip chồng đánh vợ: “Chẳng còn lời nào để nói”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng cần phải giáo dục con trẻ cách ứng phó khi chứng kiến bạo lực trong gia đình.

Góc đáng yêu: Hoa hậu H'hen Niê diện đồ "ong vàng", đeo khẩu trang chạy khắp công ty vì sợ lộ mặt mộc

Góc đáng yêu: Hoa hậu H'hen Niê diện đồ "ong vàng", đeo khẩu trang chạy khắp công ty vì sợ lộ mặt mộc

Hoa hậu H’hen Niê tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo tại văn phòng làm việc. Không còn là người đẹp top 5 Miss Universe tự tin trên đấu trường quốc tế, H’hen Niê tỏ ra ngượng ngùng vì sợ để lộ mặt mộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh My Thúy Diễm Xuân Lan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026