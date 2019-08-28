Những ngôi sao Việt như Thúy Diễm, Khánh My, Xuân Lan… đều đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ khi xem đoạn clip chồng võ sư đánh vợ đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chồng võ sư đánh vợ dã man khiến ai nấy đều phẫn nộ. Điều đáng nói là người vợ mới chỉ sinh con được 2 tháng. Nhiều sao Việt cũng không giấu được sự bức xúc và đồng loạt lên tiếng sau khi xem đoạn clip này.

Bà xã Lương Thế Thành - diễn viên Thúy Diễm cho biết, cô vô cùng bất mãn khi xem video võ sư đánh vợ mới sinh. Cô cho rằng phụ nữ vốn yếu đuối, sau sinh cơ thể càng mỏng manh nhưng lại bị chồng đánh đập không thương tiếc. Thúy Diễm khẳng định, việc chồng đánh vợ đang bế con nhỏ là hành động đáng bị lên án.

Thúy Diễm cho rằng phụ nữ là để yêu thương - Ảnh: Internet

Cùng chung cảm giác với Thúy Diễm, người mẫu Khánh My cho biết, chỉ có người đàn ông không có lương tâm mới có thể đánh đập người phụ nữ mình từng yêu thương và sinh con cho mình. Đồng thời, người đẹp cảm thấy lo sợ khi con người trong xã hội dần trở nên tàn bạo và nhẫn tâm. Bên cạnh đó, Khánh My khuyên chị em nên học cách bảo vệ mình để không bị tổn thương.

Khánh My khuyên chị em nên học cách bảo vệ mình - Ảnh: Internet

Riêng với siêu mẫu Xuân Lan, cô thẳng thắn bày tỏ sự khinh bỉ dành cho người đàn ông đánh vợ trong đoạn clip. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu còn thể hiện sự sợ hãi về vấn nạn bạo lực gia đình.

Xuân Lan không giấu được sự bức xúc của mình - Ảnh: FB

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Thảo My lại tỏ thái độ chán nản sau khi xem đoạn clip chồng đánh vợ: “Chẳng còn lời nào để nói”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng cần phải giáo dục con trẻ cách ứng phó khi chứng kiến bạo lực trong gia đình.

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