Giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, Dương Yến Ngọc bất ngờ lên tiếng bênh vực cô gái đòi bạn trai tài trợ tiền đi châu Âu trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò".

Xoay quanh câu chuyện cô gái yêu cầu bạn trai tài trợ tiền đi du lịch châu Âu ngay trong lần gặp đầu tiên khi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò, người mẫu Dương Yến Ngọc vừa chia sẻ quan điểm cá nhân. Khác với nhiều người, chân dài họ Dương bênh vực cô gái, thậm chí còn khen ngợi cô nàng vì sống thật. "Cô sống thật, dám nói những điều mình nghĩ, cô biết rõ điều gì làm cô hạnh phúc. Cô kiếm người cùng tầng và người phù hợp với mình. Đi 1 quãng đường dài trong tình yêu hôn nhân, hãy bỏ qua cảm xúc vì cảm xúc sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng khi bạn tìm được người cùng tầng, phù hợp với mình sẽ không khiến mối quan hệ nhàm chán, nó không bị miễn cưỡng phải kéo dài... khi cuộc sống có quá nhiều thử thách bởi cơm, áo, gạo, tiền, cám dỗ các thể loại trên trời dưới đất", Dương Yến Ngọc thẳng thắn.

Dương Yến Ngọc khen cô gái này thông minh, sống thật, dám nói ra những gì mình suy nghĩ - Ảnh: FB Chân dài sinh năm 1979 cho rằng, yêu cầu một chuyến đi châu Âu không có gì là quá đáng và giá trị của một người có thể quy ra tiền: "Đừng chê cô ấy xấu hoặc đòi hỏi cô là ai mà đòi hỏi kinh thế, 1 giấc mơ đi châu Âu có gì đâu mà kinh... Hơn nữa đẹp do con mắt người đang yêu thẩm định... Khi nào cô ấy đòi hỏi căn biệt thự 1 triệu USD thì hãy đánh giá đòi hỏi đó. Nhưng tôi đánh giá cao các cô gái biết đòi hỏi... Vì ít ra cô ấy tự tin, sống thật và biết rõ giá trị mình... Hãy thử xem cái gì trên trái đất này không phải mua bằng tiền? Cái gì càng mắc tiền thì cái đó càng có giá trị... Đúng không? Ba mẹ sinh các bạn ra, nuôi các bạn lớn lên cũng bằng tiền, thì giá trị của các bạn xứng đáng được quy ra tiền. Cô gái này thông minh, bản lĩnh khi biết cách đánh giá, tìm người yêu thông qua câu hỏi liên quan đến vật chất".

Cô cho rằng, phụ nữ có quyền được đòi hỏi về vật chất và chọn một người giàu có làm chồng - Ảnh: FB Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn không ngần ngại đánh giá đàn ông một cách thẳng thắn trên phương diện tiền bạc. “Vật chất là thứ bắt buộc đầu tiên nghĩ tới khi đi lấy chồng. Ba mẹ mình sinh ra mình không phải để mình lấy chồng miễn phí. Đàn ông mà chê đàn bà sống vật chất, 1 là bất tài vô dụng, 2 là ích kỷ, keo kiệt, gia trưởng. Đàn ông chân chính, biết điều đều hiểu muốn mua kim cương phải bỏ tiền ra mua. Đàn bà thời nay là kim cương đó nhé... Vừa biết chăm chồng, chăm con, xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt biết kiếm tiền... Theo kinh nghiệm của mình, đàn ông khi có tiền ai cũng hư hỏng... nên tốt nhất cứ chọn người có tiền mà quen, đỡ bị cú sốc ở bên anh khi nghèo khó... đến lúc anh giàu anh bỏ em bơ vơ. Đàn ông nghèo chắc ghét mình lắm nè. Biết sao được, nghèo không có tội, tội là do các anh cứ chửi đàn bà ham tiền mà không lo phấn đấu. Thế lúc các anh có con gái, thích gả cho đàn ông giàu hay đàn ông nghèo... Biết thừa các anh chỉ thích nói chuyện đạo đức, còn làm thì ngược lại không. Đàn bà đừng vì lời gièm pha người khác mà từ bỏ ước mơ của mình. Lọ Lem còn mộng lấy Hoàng Tử huống chi là mình. Nhưng trước khi gặp hoàng tử hãy làm cho mình xinh đẹp nhất có thể, thông minh nhất có thể, tự tin nhất có thể, giỏi nhất có thể". Ở tuổi 40, cô sở hữu sắc vóc trẻ trung cùng nhiều phát ngôn gây bão mạng - Ảnh: FB Kết thúc bài viết của mình, Dương Yến Ngọc giải thích: “Bài viết này không cổ súy vật chất. Chỉ là khi chúng ta biết định giá giá trị của mình thì phải biết kiên nhẫn đợi ngày gặp hoàng tử của đời mình. ‘Thị Nở còn có Chí Phèo’ huống chi là các bạn, phải hơm”.

Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do 'thầm kín' khiến Cường Đô la chỉ cưới Đàm Thu Trang dù từng yêu vô số chân dài Người mẫu Dương Yến Ngọc gây chú ý khi nói điều bất ngờ đằng sau chuyện Cường Đô la cưới Đàm Thu Trang dù từng quen rất nhiều người đẹp khác.

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