Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình

Hậu trường 30/08/2019 16:45

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc được nhiều người ủng hộ khi tiết lộ nguyên nhân cho con trai đi học trường công thay vì trường quốc tế.

Nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt thường cho con theo học các ngôi trường quốc tế danh tiếng với mong muốn con được phát triển toàn diện. Chính vì vậy, họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng để các bé được học trong môi trường tốt nhất.

Trái ngược với những nghệ sĩ này, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc lại quyết định để con học ở một trường công gần nhà. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ vì với một người có điều kiện kinh tế như Dương Yến Ngọc, cô có đủ khả năng để con theo học trường quốc tế.

Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình - Ảnh 1
Dương Yến Ngọc tiết lộ nguyên nhân cho con học trường công - Ảnh: FB

Chia sẻ về quyết định này của mình, Dương Yến Ngọc giãi bày: “2 đứa con của mình luôn được mình quán triệt tư tưởng với ba nó: cấp 1, cấp 2 cho con học trường công gần nhà. Cấp 3 sẽ tính sau, lúc đó sẽ tùy vào điều kiện cha mẹ và học lực của con tính tiếp”.

Theo đó, cựu người mẫu tiết lộ việc chọn trường cho con gần nhà giúp cô có thể chăm sóc cho con ăn uống đầy đủ. Không chỉ vậy, việc để con đi bộ đến trường còn giúp bé vận động thể chất.

Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình - Ảnh 2
Việc lựa chọn cho con học trường gần nhà mang lại nhiều lợi ích - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Dương Yến Ngọc cho biết chất lượng dạy học ở trường công không tệ như mọi người nghĩ: “Lịch học và giáo viên trường công cũng rất chuẩn, học Tiếng Anh, học các môn năng khiếu, ngoại khóa được thầy cô chú trọng tốt. Tư cách giáo viên và trình độ chuyên môn của các cô luôn được Hiệu trưởng kiểm soát chặt chẽ”.

Cuối bài đăng, Dương Yến Ngọc khẳng định: “Đó, trường công tiện ích như thế đó, tuổi nhỏ chỉ cần môi trường tốt để chúng phát triển… Học gần nhà vẫn là sướng nhất và tốt nhất cho con”.

Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình - Ảnh 3
Cô cho rằng trường công là một lựa chọn tốt cho con - Ảnh: FB
Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình - Ảnh 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Chia sẻ này của Dương Yến Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn trường cho con hoàn toàn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh.

Từng bị bạo hành, Dương Yến Ngọc bức xúc vụ võ sư đánh vợ: ‘Mấy thằng vũ phu nó thích là đánh không cần lý do’

Từng bị bạo hành, Dương Yến Ngọc bức xúc vụ võ sư đánh vợ: ‘Mấy thằng vũ phu nó thích là đánh không cần lý do’

Liên quan đến vụ võ sư đánh vợ dã man dù mới sinh được 2 tháng ở Hà Nội, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc bức xúc lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Yến Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026