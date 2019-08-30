Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc được nhiều người ủng hộ khi tiết lộ nguyên nhân cho con trai đi học trường công thay vì trường quốc tế.

Nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt thường cho con theo học các ngôi trường quốc tế danh tiếng với mong muốn con được phát triển toàn diện. Chính vì vậy, họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng để các bé được học trong môi trường tốt nhất. Trái ngược với những nghệ sĩ này, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc lại quyết định để con học ở một trường công gần nhà. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ vì với một người có điều kiện kinh tế như Dương Yến Ngọc, cô có đủ khả năng để con theo học trường quốc tế.

Dương Yến Ngọc tiết lộ nguyên nhân cho con học trường công - Ảnh: FB Chia sẻ về quyết định này của mình, Dương Yến Ngọc giãi bày: “2 đứa con của mình luôn được mình quán triệt tư tưởng với ba nó: cấp 1, cấp 2 cho con học trường công gần nhà. Cấp 3 sẽ tính sau, lúc đó sẽ tùy vào điều kiện cha mẹ và học lực của con tính tiếp”. Theo đó, cựu người mẫu tiết lộ việc chọn trường cho con gần nhà giúp cô có thể chăm sóc cho con ăn uống đầy đủ. Không chỉ vậy, việc để con đi bộ đến trường còn giúp bé vận động thể chất.

Việc lựa chọn cho con học trường gần nhà mang lại nhiều lợi ích - Ảnh: FB Bên cạnh đó, Dương Yến Ngọc cho biết chất lượng dạy học ở trường công không tệ như mọi người nghĩ: “Lịch học và giáo viên trường công cũng rất chuẩn, học Tiếng Anh, học các môn năng khiếu, ngoại khóa được thầy cô chú trọng tốt. Tư cách giáo viên và trình độ chuyên môn của các cô luôn được Hiệu trưởng kiểm soát chặt chẽ”. Cuối bài đăng, Dương Yến Ngọc khẳng định: “Đó, trường công tiện ích như thế đó, tuổi nhỏ chỉ cần môi trường tốt để chúng phát triển… Học gần nhà vẫn là sướng nhất và tốt nhất cho con”. Cô cho rằng trường công là một lựa chọn tốt cho con - Ảnh: FB Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Chia sẻ này của Dương Yến Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn trường cho con hoàn toàn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh.

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