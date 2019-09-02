Vụ thảm sát cả nhà em trai ở Hà Nội: Dương Yến Ngọc nói về tướng mạo của nghi can

Hậu trường 02/09/2019 09:51

Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa lên tiếng về vụ thảm sát cả nhà em trai gây rúng động dư luận nhiều giờ qua.

Hiện dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng tại Hà Nội. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) đã truy sát cả nhà em trai khiến 5 người thương vong ở Hà Nội.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải dòng trạng thái nói về vụ thảm sát cả nhà em trai này. Bà mẹ đơn thân thu hút sự chú ý của dư luận khi nói về tướng mạo của hung thủ.

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Chân dung Nguyễn Văn Đông, hung thủ truy sát cả nhà em ruột vì mâu thuẫn đất đai - Ảnh: Internet

Cô viết: "Luận tướng kẻ sát nhân vừa giết 5 mạng người. Ai biết gì thì bổ sung thêm nhé... Không có ý gì ngoài việc chiêm nghiệm luận tướng của người xưa để ta rút kinh nghiệm học hỏi trong việc đối nhân xử thế ngày nay...

Đàn ông chân mày nhạt hoặc không có chân mày là người cực kỳ nóng tính, ương bướng, lạnh lùng, bảo thủ, cố chấp, gia trưởng... đổi lại trái tim họ mềm yếu, sống tình cảm, chỉ cần nói ngọt là nghe...

Trán cao thông minh, sáng dạ, ham học hỏi... nhưng nhô cao nên lỳ đòn, không nghe lời khuyên bảo của ai, chỉ thích làm theo ý mình.

Tai thành quách không rõ ràng, dái tai nhỏ nên hậu vận thường vất vả lao đao...".

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Dương Yến Ngọc nói về vụ thảm sát cả nhà em trai tại Hà Nội - Ảnh: FB

Tiếp đó, mỹ nhân họ Dương bàn luận sâu hơn về vụ việc. Dương Yến Ngọc cho rằng mâu thuẫn của nạn nhân và anh trai đã kéo dài lâu ngày nhưng không hóa giải gây ra vụ việc thương tâm.

"Sự việc giết 5 mạng người không tha cho ai là gia đình người em ruột, chứng tỏ mâu thuẫn này kéo dài và người em biết rõ tính người anh cộc cằn, nóng nảy nhưng không thèm để ý, vẫn bất chấp làm...

Tâm lý bị xem thường nhiều lần đã dẫn đến hành động nông nổi, lạnh lùng và tuyệt tình. Tuy nhiên, tôi không đánh giá vì tham mà người anh hành xử như vậy...

Với người nóng tính, cộc cằn, thô lỗ... họ ghét nhất là bị coi thường, việc bị coi thường kéo dài cộng với tâm trí u minh, không còn gì để mất đã khiến họ xuống tay không chớp mắt...", cựu người mẫu nhấn mạnh.

Kết thúc bài viết, cô rút ra bài học đắt giá sau vụ việc kinh hoàng: "Nên bài học của chúng ta: với người nóng tính, cộc cằn, tuyệt đối không được có thái độ xem thường, thách thức. Khi họ lên cơn sẽ bất chấp hậu quả".

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Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do không cho con học trường quốc tế khiến chị em gật gù đồng tình

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc được nhiều người ủng hộ khi tiết lộ nguyên nhân cho con trai đi học trường công thay vì trường quốc tế.

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Từ khóa:   Dương Yến Ngọc án mạng kinh hoàng

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