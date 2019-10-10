Bức xúc vì nhóm người khỏa thân phản cảm trên đèo Mã Pì Lèng, người mẫu Dương Yến Ngọc đã lên tiếng.

Sự việc 4 người đàn ông đi xe moto khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) khiến dư luận phẫn nộ nhiều giờ qua. Cụ thể, tài khoản Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) chia sẻ hình ảnh kèm lời giải thích: "Chúng tôi quyết định khỏa thân lái moto trên đèo Mã Pì Lèng cũng là cách ủng hộ bảo vệ môi trường, ủng hộ việc xây dựng điểm lưu trú trên đèo. Chúng tôi không cố tình "khoe hàng", cũng không muốn mượn khu vực này để nổi tiếng".

Những hình ảnh này lập tức được cộng đồng mạng lan truyền một cách chóng mặt và gây ra làn sóng phẫn nộ của dư luận.



Việc nhóm 4 người đàn ông khỏa thân chạy moto đến khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh: FB

Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc cũng đã lên tiếng: "Đã từ lâu mình hứa không xen vào chuyện người khác nhưng nay bức xúc quá, góp ý chân thành các anh. Nếu muốn bảo vệ môi trường hãy làm cho mình đẹp trước. Tra tấn con mắt người khác cũng là một tội ác không thể tha thứ".

Không đồng tình với hành vi phản cảm của những người này, Dương Yến Ngọc nhấn mạnh: 'Nếu muốn bảo vệ môi trường hãy làm cho mình đẹp trước' - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, cô nàng chia sẻ thêm nhiều hình ảnh gây phản cảm của nhóm người này tại đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang - Ảnh: FB

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của chân dài họ Dương đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Dương Yến Ngọc nhận được sự đồng tình của nhiều người khi phê phán hành động khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng.

Dương Yến Ngọc nói về đàn ông ngoại tình: 'Họ không có khái niệm chung thủy, nên khi rảnh họ sẽ có bồ' Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc cho rằng vì không chịu được sự cô đơn nên đàn ông dễ ngoại tình. Cô khuyên chị em nên hiểu được những điều này để bớt buồn phiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-yen-ngoc-buc-xuc-chuyen-khoa-than-tren-deo-ma-pi-leng-tra-tan-mat-nguoi-khac-la-1-toi-ac-khong-the-tha-thu-340541.html