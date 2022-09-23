Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng'

Hậu trường 23/09/2022 10:27

 Mới đây, nhân kỉ niệm 22 năm ngày cưới, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi được chồng tặng quà ‘khủng’, món quà giá trị đắt đỏ lên đến 4 tỷ đồng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho hay "Quà của anh ấy, ui chà chà em thích. Cảm ơn ông xã, em yêu anh". Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ với báo VietNamNet: "Tôi rất hạnh phúc khi vừa nhận món quà từ ông xã. Tôi không quá bất ngờ vì đã biết anh chuẩn bị quà từ trước đó rồi. Dù vậy, đây chỉ là món quà của chồng mà tôi trân quý, không muốn nói quá nhiều về nó". 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 1

 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 2
Ông xã tâm lý tặng nữ diễn viên quà 'khủng'. Ảnh: Internet

Viên kim cương mà Trịnh Kim Chi đang sở hữu được ước tính hơn 11 ly, nặng hơn 5 carat, với phần thiết kế tinh xảo, lấp lánh, vô cùng sang trọng, đoán định mức giá không dưới 4 tỉ đồng.

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 3

 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 4
NSND rất vui khi được tặng quà giá trị. Ảnh: Internet

Đeo nhẫn trên tay, NSND sinh năm 1971 không ngừng vui sướng và hạnh phúc. Cô bày tỏ tình cảm qua sự yêu chiều ‘như trứng mỏng’ mà ông xã doanh nhân Việt Kiều đã dành cho cô.

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 5
Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương giá trị được đặt trong chiếc hộp trang trọng của nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Đến hiện tại, Á hậu Việt Nam năm 1994 đã có 22 năm chung sống kể từ thời điểm kết hôn ngày 1/9/2000, cùng vun đắp tổ ấm viên mãn với ông xã Trấn Phương và hai cô con gái xinh đẹp Khánh Ngân, Khánh Vy.

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 6

 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 7
Trịnh Kim Chi sở hữu nhiều túi hiệu và căn nhà sang trọng. Ảnh: Internet

Ngoài món quà giá trị khủng tặng mỗi dịp đặc biệt, cô thường xuyên được chồng tặng túi hiệu. Ở dịp sinh nhật tuổi 47 trước đó, cô cũng được tặng một căn biệt thự sang trọng khi ông xã giấu chiếc chìa khóa trong bó hoa tinh tế.

Ở tuổi ngoài 50, Trịnh Kim Chi vẫn vô cùng quyến rũ với vóc dáng gợi cảm, nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 8

 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 9

 

Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng' - Ảnh 10
Tổ ấm của gia đình nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Ngoài việc làm diễn viên cô còn tham gia kinh doanh, mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ và trợ giúp chồng. Bên cạnh đó cô còn mở thêm một trung tâm đào tạo về diễn xuất cho các bạn trẻ mê nghệ thuật và mở một sân khấu lấy tên Trịnh Kim Chi tại TP.HCM.

Nữ diễn viên Mẹ ghẻ từng cho biết cô thấy bản thân may mắn khi có ông xã chu đáo, biết yêu thương và nghĩ cho vợ con. “Chỉ cần biểu hiện của tôi thôi anh cũng biết tôi đang vui hay buồn”, cô tiết lộ trên báo Thanh niên. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 cho biết bản thân cũng hiểu được rằng chồng và con đã chịu nhiều thiệt thòi khi cô là người nổi tiếng. Vì vậy, Trịnh Kim Chi luôn ý thức được việc dành thời gian nhiều nhất có thể cho gia đình.

Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức

Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức

Diễn viên Thương Tín bị bắt gặp hình ảnh gầy gò khi đang ăn tại một quán ăn bình dân. Ngoài ra, người quen của nam diễn viên cũng tiết lộ sức khỏe của anh có phần đi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Kim Chi NSUT Trịnh Kim Chi Trịnh Kim Chi và ông xã

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh