Được chồng ‘cưng như trứng mỏng’, Trịnh Kim Chi mỗi lần được tặng quà là cả nhẫn kim cương giá trị 'khủng'

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho hay "Quà của anh ấy, ui chà chà em thích. Cảm ơn ông xã, em yêu anh". Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ với báo VietNamNet: "Tôi rất hạnh phúc khi vừa nhận món quà từ ông xã. Tôi không quá bất ngờ vì đã biết anh chuẩn bị quà từ trước đó rồi. Dù vậy, đây chỉ là món quà của chồng mà tôi trân quý, không muốn nói quá nhiều về nó".

Viên kim cương mà Trịnh Kim Chi đang sở hữu được ước tính hơn 11 ly, nặng hơn 5 carat, với phần thiết kế tinh xảo, lấp lánh, vô cùng sang trọng, đoán định mức giá không dưới 4 tỉ đồng.

NSND rất vui khi được tặng quà giá trị. Ảnh: Internet

Đeo nhẫn trên tay, NSND sinh năm 1971 không ngừng vui sướng và hạnh phúc. Cô bày tỏ tình cảm qua sự yêu chiều ‘như trứng mỏng’ mà ông xã doanh nhân Việt Kiều đã dành cho cô.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương giá trị được đặt trong chiếc hộp trang trọng của nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Đến hiện tại, Á hậu Việt Nam năm 1994 đã có 22 năm chung sống kể từ thời điểm kết hôn ngày 1/9/2000, cùng vun đắp tổ ấm viên mãn với ông xã Trấn Phương và hai cô con gái xinh đẹp Khánh Ngân, Khánh Vy.

Trịnh Kim Chi sở hữu nhiều túi hiệu và căn nhà sang trọng. Ảnh: Internet

Ngoài món quà giá trị khủng tặng mỗi dịp đặc biệt, cô thường xuyên được chồng tặng túi hiệu. Ở dịp sinh nhật tuổi 47 trước đó, cô cũng được tặng một căn biệt thự sang trọng khi ông xã giấu chiếc chìa khóa trong bó hoa tinh tế.

Ở tuổi ngoài 50, Trịnh Kim Chi vẫn vô cùng quyến rũ với vóc dáng gợi cảm, nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.

Tổ ấm của gia đình nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Ngoài việc làm diễn viên cô còn tham gia kinh doanh, mở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ và trợ giúp chồng. Bên cạnh đó cô còn mở thêm một trung tâm đào tạo về diễn xuất cho các bạn trẻ mê nghệ thuật và mở một sân khấu lấy tên Trịnh Kim Chi tại TP.HCM.

Nữ diễn viên Mẹ ghẻ từng cho biết cô thấy bản thân may mắn khi có ông xã chu đáo, biết yêu thương và nghĩ cho vợ con. “Chỉ cần biểu hiện của tôi thôi anh cũng biết tôi đang vui hay buồn”, cô tiết lộ trên báo Thanh niên. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 cho biết bản thân cũng hiểu được rằng chồng và con đã chịu nhiều thiệt thòi khi cô là người nổi tiếng. Vì vậy, Trịnh Kim Chi luôn ý thức được việc dành thời gian nhiều nhất có thể cho gia đình.