Hoa hậu Oanh Lê (tên thật là Lê Thị Oanh, 38 tuổi, ngụ quận 3), Mrs International World 2019 đã đăng tải nội dung cô bị đánh chảy máu đầu gây chú ý trên trang cá nhân.
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Vụ việc trên nhận được nhiều bình luận và các ý kiến chia sẻ từ người thân, bạn bè của hoa hậu này.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hoa hậu Oanh Lê đăng tải trên trang cá nhân với nội dung tố 'bị đánh chảy máu đầu' tại trụ sở Công an phường 6, quận 4 và bài viết được chia sẻ nhanh chóng. Công an quận 4 cho biết đang điều tra, làm rõ sự việc.
Theo chị Oanh, vào khoảng 23h ngày 20-9, chị và hai người khác đi ăn tối ở quận 4, vừa đi tới cổng một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM thì thấy một người đàn ông (khoảng 35-40 tuổi) đang bị một cảnh sát giao thông giữ lại và hai bên xảy ra cự cãi.
Sau đó, có ba công an khác đến làm việc với người đàn ông kia. Chị Oanh và hai người em dừng lại để xem vụ việc và tiến lại gần xem người đàn ông có livestream hay không.
"Lúc đó phía công an hỏi tôi là đồng phạm à, trong khi tôi không biết người đàn ông đó là ai. Tiếp theo đó, hai người bên phía công an phường cưỡng chế một mình tôi lên Công an phường 6, quận 4", chị Oanh cho biết.
Cũng theo chị Oanh, sau khi về Công an phường 6, quận 4 thì chị bị đánh, chảy máu đầu. Ít phút sau sự việc trên, chị Oanh được cho ra về băng bó vết thương.
Theo Báo Phụ nữ, tại trụ sở công an, chị Oanh bị 1 người tên P., đánh chảy máu đầu. Ít phút sau sự việc trên, hoa hậu Oanh Lê được cho ra về băng bó vết thương.
Đại điện Công an quận 4, TPHCM cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.