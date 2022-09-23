Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức

Hậu trường 23/09/2022 09:35

Diễn viên Thương Tín bị bắt gặp hình ảnh gầy gò khi đang ăn tại một quán ăn bình dân. Ngoài ra, người quen của nam diễn viên cũng tiết lộ sức khỏe của anh có phần đi xuống.

Cũng thời gian gần đây, Thương Tín mong muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc để nhiều người biết tới giọng ca của mình hơn.

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Hình ảnh Thương Tín bị bắt gặp trong một quán ăn gầy gò, hốc hác hơn. Ảnh: Internet

Theo tiết lộ của Nhạc sĩ Tô Hiếu, anh cho hay tình trạng sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ có phần đi xuống. Dân tình cũng bắt gặp nam diễn viên Biệt động Sài Gòn tại một quán ăn với dáng vẻ hao gầy, hốc hác hơn.

Bản thân Thương Tín hiện vẫn nhận show hát đám cưới với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Tô Hiếu được tiết lộ mức cát-xê 5 triệu đồng/show, có khi phải di chuyển ở những địa điểm rất xa. Anh cũng nhận được lời mời đóng phim với mức cát-xê là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đi hát và đóng phim xa, lại thêm những căn bệnh trước đó, sức khỏe Thương Tín lại xuống - nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết thêm.

Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức - Ảnh 2
Nam diễn viên muốn thực hiện một mv đầu tay. Ảnh: Internet

Vừa qua, Thương Tín cũng chia sẻ cho nhạc sĩ hay: “Anh nóng lòng muốn ra một cái MV đầu tay, để mọi người biết đến giọng hát của anh như thế nào?” “Anh mong nhận được lời đặt show từ mọi người, để anh có thêm thu nhập lo cho cuộc sống!" – Tô Hiếu chia sẻ về mong ước của Thương Tín.

Thực chất, trước đây, minh tinh màn bạc khởi nghiệp từ gánh hát cải lương nhưng được biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Anh là diễn viên thành công trong thập kỷ 1980 và 1990.

Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến.

Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Anh cũng là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với gần 200 phim.

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