'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Tất tần tật mọi thứ về người đẹp Ê Đê đều được cộng đồng mạng săn tìm, từ cuộc sống cá nhân đến gia cảnh.

Đặc biệt, thành tích học tập của tân hoa hậu vừa được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.