'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Dù gia cảnh khó khăn song tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê luôn cố gắng hết mình trong học tập.
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Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Tất tần tật mọi thứ về người đẹp Ê Đê đều được cộng đồng mạng săn tìm, từ cuộc sống cá nhân đến gia cảnh.
Đặc biệt, thành tích học tập của tân hoa hậu vừa được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.
Bên cạnh đó, thầy cô cấp 2 và cấp 3 của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết rất tự hào vì học trò đã đem vinh quang về cho trường, cho quê hương. Cô chủ nhiệm lớp 9 của H'Hen Niê chia sẻ, ngoài sự chăm chỉ, cần mẫn, cô học trò của mình còn rất thông minh và biết vượt qua khó khăn.