'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hậu trường 09/01/2018 13:58

Dù gia cảnh khó khăn song tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê luôn cố gắng hết mình trong học tập.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Tất tần tật mọi thứ về người đẹp Ê Đê đều được cộng đồng mạng săn tìm, từ cuộc sống cá nhân đến gia cảnh. 

Đặc biệt, thành tích học tập của tân hoa hậu vừa được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 1

Ngay từ nhỏ, H'Hen Niê đã quyết tâm học tập để đổi đời - Ảnh: Internet

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 2

Bảng điểm năm cấp 2 của H’Hen Niê, cô lọt top học sinh có thành tích tốt của lớp - Ảnh: Kênh 14

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 3

Thành tích học tập không hề tệ của H'Hen Niê thời cấp 3 - Ảnh: Kênh 14

Bên cạnh đó, thầy cô cấp 2 và cấp 3 của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết rất tự hào vì học trò đã đem vinh quang về cho trường, cho quê hương. Cô chủ nhiệm lớp 9 của H'Hen Niê chia sẻ, ngoài sự chăm chỉ, cần mẫn, cô học trò của mình còn rất thông minh và biết vượt qua khó khăn.

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 4

Bố tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chụp ảnh chung với thầy cô của trường cấp 2 nơi con gái từng theo học - Ảnh: Kênh 14

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 5

Cô giáo Hương Quế, chủ nhiệm năm lớp 9 của H’Hen Niê cũng dành nhiều lời khen cho cô học trò cũ của mình - Ảnh: Kênh 14

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 6

Trường THCS Lê Hồng Phong, nơi người đẹp Ê Đê từng theo học - Ảnh: Kênh 14

'Đứng hình' khi xem bảng thành tích học tập của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 7

H’Hen Niê từng học cấp 3 tại Trường THPT Lê Hữu Trác - Ảnh: Kênh 14

Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau khi đăng quang, H’Hen Niê đã gửi tin nhắn cho nhà thiết kế (NTK) Thuận Việt – thành viên ban giám khảo (BGK) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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