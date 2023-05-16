Dù mặt mộc hay trang điểm, khán giả vẫn 'lụi tim' trước visual đỉnh cao của con gái Quyền Linh

Bước sang độ tuổi thiếu nữ, khán giả 'đứng hình' trước nhan sắc cực đỉnh của con gái Quyền Linh.

MC Quyền Linh là một trong những MC được nhiều người yêu mến nhất nhì Vbiz. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh còn được quan tâm hơn khi có 2 cô con gái "cực phẩm". Dù mới bước sang độ tuổi thiếu nữ nhưng 2 ái nữ của nam MC được dự đoán sẽ sớm trở thành những giai nhân khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng và chiều cao ấn tượng. Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh vốn đã được nhiều người biết đến với visual cuốn hút, thừa hưởng "gen trội" từ cả bố và mẹ. Thời gian gần đây, sự chú ý đổ dồn về cô chị cả - Mai Thảo Linh vì cô nàng đang bước sang độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" - 17 tuổi. Nhan sắc của Thảo Linh dường như sắp đạt độ chín muồi với nét đẹp trong veo, cuốn hút. Thế nhưng, không kém cạnh chị gái, con gái út của MC Quyền Linh cũng gây được sự chú ý không nhỏ khi đã sớm trổ mã sắc sảo dù mới 14 - 15 tuổi.

So với chị gái Lọ Lem - người nổi tiếng với ngoại hình trong trẻo, nhẹ nhàng thì Hạt Dẻ lại gây thu hút với nhan sắc có phần sắc sảo, cá tính hơn. Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Quyền Linh - Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) tiếp tục gây chú ý khi đã đăng tải một đoạn clip ngắn khoe cận cảnh gương mặt. Trong đoạn clip này, khi trang điểm đậm đà, Hạt Dẻ đã khoe được visual rất sắc sảo với nét nào ra nét đó. Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) tiếp tục gây chú ý khi đã đăng tải một đoạn clip ngắn khoe cận cảnh gương mặt. Trước hình ảnh này, nhiều người không khỏi bất ngờ vì cách đây không lâu, chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ vừa gây sốt với visual trong veo, mặt mộc chân phương khi xuất hiện trên một đoạn video của trường. Dù học tập tại trường quốc tế - nơi khá cởi mở về việc làm đẹp, thậm chí, nhiều trường cũng không cấm học sinh nhuộm tóc nhưng 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh đều vẫn duy trì nét trong veo, ngây thơ với gương mặt mộc chân phương khi lên sóng.

So sánh với hình mộc mạc khi vừa gây sốt trên một đoạn video của nhà trường, khi đó, Hạt Dẻ không trang điểm cầu kỳ mà gần như để mặt mộc hoàn toàn. Qua đó, có thể thấy, ở độ tuổi sắp bước vào giai đoạn thiếu nữ, Hạt Dẻ đã biết làm điệu, biết những "thủ thuật" để bản thân trông xinh xắn, cuốn hút hơn. Dù vậy, cô nàng cũng rất biết chừng mực, chỉ make-up khi xuống phố hay khi ở nhà, khi đến trường, con gái út nhà MC Quyền Linh vẫn duy trì hình ảnh mộc mạc. Khi đi học, Thảo Ngọc không "điệu đà". Khi đi học, Thảo Ngọc không "điệu đà". Cô nàng hầu như đều để mặt mộc, tô thêm ít son để trông rạng rỡ. Dù vậy, với nhan sắc xinh đẹp, thừa hưởng những nét đẹp của bố và mẹ lại kèm vóc dáng ấn tượng với chiều cao gần chạm ngưỡng 1m70, cô nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện. Khi chơi cùng gia đình, Hạt Dẻ có phần ăn diện hơn. Không riêng nhan sắc mà phong cách thời trang của con gái út nhà Quyền Linh cũng thể hiện sự cá tính, có nét trưởng thành hơn chị gái. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình MC Quyền Linh – doanh nhân Dạ Thảo được nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng MC đình đám thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và nhận được sự yêu thương của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh xắn của hai ái nữ nhà Quyền Linh - Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) - cũng nhận được “mưa lời khen”. Gia đình MC Quyền Linh. Nam MC và Dạ Thảo dạy dỗ con gái ngoan ngoãn, biết quý trọng đồng tiền. Dù được khán giả khen ngợi, khuyên nên hướng con gái vào showbiz nhưng Quyền Linh chia sẻ không muốn các con chịu nhiều áp lực. Nhan sắc xinh xắn của hai ái nữ nhà Quyền Linh - Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) - cũng nhận được “mưa lời khen”.

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