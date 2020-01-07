Động thái bất ngờ của ông bầu Vũ Khắc Tiệp giữa ồn ào nợ nần

Hậu trường 07/01/2020 16:26

Giữa scandal bị đánh vì nợ nần tiền tỷ, động thái mới đây của ông bầu Vũ Khắc Tiệp thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thời gian gần đây, Vũ Khắc Tiệp trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi những lùm xùm cá nhân. Mọi chuyện khởi nguồn từ khi ông bầu Ngọc Trinh bị lộ hình ảnh bê bết máu ngồi giải trình tại đồn công an. Ban đầu, "ông trùm" chân dài giải thích đây là ảnh cũ nhiều năm trước thuở còn nông nổi. Tuy nhiên, sau khi bị dân mạng tung thêm bằng chứng, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng thừa nhận sự việc này xảy ra vào tháng 7/2019.

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Hình ảnh được dân mạng lan truyền nhiều ngày qua - Ảnh: Internet
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Vũ Khắc Tiệp giải thích về hình ảnh lan truyền trên mạng - Ảnh: FB

Thế nhưng, câu trả lời của anh vẫn chưa khiến cư dân mạng hài lòng. Bởi, Vũ Khắc Tiệp gần như không đề cập đến tin đồn nợ nần nhiều tỷ đồng không trả. Trước đó, anh tạo dựng cho mình hình ảnh một người thành đạt, cuộc sống xa hoa với gu ăn mặc sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Cuộc sống giàu sang của Vũ Khắc Tiệp trước khi vướng ồn ào nợ nần - Ảnh: FB

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Những chuyến du lịch sang chảnh của anh tiêu tốn hàng trăm triệu đồng - Ảnh: FB

Giữa tâm bão, ông bầu Venus vừa có động thái mới khiến dư luận chú ý. Theo đó, anh bất ngờ than thở trên trang cá nhân: "Chán đi event lắm rồi, mong sau này đừng ai mời mình đi sự kiện nữa".

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Động thái mới nhất của Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Instagram

Dường như những lùm xùm đời tư không hề ảnh hưởng đến công việc của "ông trùm" chân dài gốc Nam Định. 

Cuối cùng Vũ Khắc Tiệp đã thừa nhận vừa bị đánh vào tháng 7, nói về cuộc sống sang chảnh hiện tại

Cuối cùng Vũ Khắc Tiệp đã thừa nhận vừa bị đánh vào tháng 7, nói về cuộc sống sang chảnh hiện tại

Sau ít ngày im lặng, Vũ Khắc Tiệp vừa lên tiếng nói rõ mọi việc với công chúng. Ông bầu Ngọc Trinh thừa nhận xảy ra va chạm vào tháng 7/2019.

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