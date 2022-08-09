Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng "thế lực nhí" Winnie đã chiếm trọn spotlight

Hậu trường 09/08/2022 09:23

Trong bộ ảnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng luôn thể hiện những cử chỉ ngọt ngào nhưng tất cả đều "lu mờ" trước sự xuất hiện của cô con gái Winnie.

Mới đây trên trang cá nhân, Đông Nhi đã đăng tải những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, ngọt ngào bên chồng cùng ái nữ Winnie trong một chuyến nghỉ dưỡng tại resort sang trọng. Như mọi lần, dù Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn vô cùng đẹp đôi và tình tứ nhưng spotlight lại đổ dồn vào cô công chúa nhỏ đáng yêu - bé Winnie

Bên cạnh những hình ảnh vô cùng đáng yêu, Đông Nhi còn kèm dòng trạng thái: "Xin 5 phút chụp hình mà bị công chúa nhỏ bắt quả tang. Chúc các cô chú đầu tuần nhiều năng lượng, nhiều nụ cười nhé".

 

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 1
Sắc vóc "chuẩn chỉnh" của bà mẹ một con mà nhiều người mơ ước. (Ảnh: FB Đông Nhi)

 

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 2
Đông Nhi - Ông Cao Thắng không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào. (Ảnh: FB Đông Nhi)

 

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 3
Nhan sắc của mẹ Winnie ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FB Đông Nhi)

 

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 4
Cặp đôi "trốn con" để chụp bộ ảnh ngọt ngào, lãng mạn. (Ảnh: FB Đông Nhi)

 

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 5
Bộ ảnh của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến người khác không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: FB Đông Nhi) 

Cặp đôi "đánh lẻ" để chụp hình tình tứ, thậm chí còn "khóa môi" nhau đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, bà xã Ông Cao Thắng dí dỏm cho biết vợ chồng cô xin 5 phút để đi chụp ảnh nhưng vẫn bị con gái bắt gặp.  

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 6
Biểu cảm "giận dỗi" dễ thương của nhóc tỳ đã "đốn tim" không ít khán giả. (Ảnh: FB Đông Nhi)

 Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 7

Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng 'thế lực nhí' Winnie đã chiếm trọn spotlight - Ảnh 8
Bé Winnie vô cùng đáng yêu góp mặt trong bộ ảnh ngọt ngào cùng ba mẹ. (Ảnh: FB Đông Nhi)

Đông Nhi và Ông Cao Thắng dù đã bên nhau hơn một thập kỷ nhưng vẫn luôn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ và những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dành cho nhau như thuở ban đầu. Bé Winnie chào đời vào tháng 10/2020, là trái ngọt hôn nhân đầu lòng của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cô bé trộm vía sở hữu vẻ đáng yêu, lanh lợi. Winnie cũng là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt rất được yêu mến trên mạng xã hội.

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