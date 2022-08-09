Đông Nhi tung bộ ảnh gia đình cực ngọt nhưng "thế lực nhí" Winnie đã chiếm trọn spotlight

Mới đây trên trang cá nhân, Đông Nhi đã đăng tải những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu, ngọt ngào bên chồng cùng ái nữ Winnie trong một chuyến nghỉ dưỡng tại resort sang trọng. Như mọi lần, dù Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn vô cùng đẹp đôi và tình tứ nhưng spotlight lại đổ dồn vào cô công chúa nhỏ đáng yêu - bé Winnie.

Bên cạnh những hình ảnh vô cùng đáng yêu, Đông Nhi còn kèm dòng trạng thái: "Xin 5 phút chụp hình mà bị công chúa nhỏ bắt quả tang. Chúc các cô chú đầu tuần nhiều năng lượng, nhiều nụ cười nhé".