Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau va chạm giao thông, đã rút dao để sẵn trong xe chém anh Ngô Sỹ Lâm.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 21/2, Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) làm rõ vụ việc nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm trong phim “Thương ngày nắng về” bị chém trên phố. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tạ Thái Long (SN 1994, trú ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) là đối tượng có hành vi dùng dao chém bị thương anh Lâm nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Đối tượng Long khai nhận đã dùng dao chém nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm sau va chạm giao thông - Ảnh: Vietnamnet

Được biết, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thái Long về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan công an, Long khai nhận bản thân và vợ đi bán đào trong những ngày trước Tết Nguyên đán.

Chiều 29/1 (tức 27 Tết), Long và vợ đi chở cành đào Tết cho khách, trong cốp đẻ sẵn một con dao dùng để chặt đào. Đến khoảng 14h ngày 29/1, Long chở vợ về nơi bán đào sau khi giao cho khách thì xảy ra tranh cãi với anh Ngô Sỹ Lâm khi tham gia giao thông. Sau đó, Long đã lấy con dao để trong cốp chém anh Lâm rồi rời khỏi hiện trường.

Diễn viên Ngô Sỹ Lâm nhập viện điều trị sau khi bị chém - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của anh Ngô Sỹ Lâm về việc ngày 29/1, anh bị một đối tượng nam giới dùng dao chém bị thương trước cửa căn nhà 59 phố Xã Đàn (phường Phương Liên, quận Đống Đa).

Theo cán bộ điều tra, sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã đưa bị hại đi trưng cầu giám định thương tích và xác định anh Lâm bị tổn hại 3% sức khoẻ. “Chúng tôi đã thông báo kết quả giám định thương tích cũng như các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho phía bị hại và gia đình” - vị cán bộ này thông tin.

Một nam diễn viên Vbiz bị chém liên tiếp vào cổ, mặt, ngực và khắp người Vừa qua, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của một nam diễn viên trong phim "Thương ngày nắng về".

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