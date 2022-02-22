Đối tượng dùng dao chém nam diễn viên 'Thương ngày nắng về' khai nhận gì tại cơ quan công an?

Hậu trường 22/02/2022 08:14

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau va chạm giao thông, đã rút dao để sẵn trong xe chém anh Ngô Sỹ Lâm.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 21/2, Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) làm rõ vụ việc nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm trong phim “Thương ngày nắng về” bị chém trên phố. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tạ Thái Long (SN 1994, trú ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) là đối tượng có hành vi dùng dao chém bị thương anh Lâm nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Đối tượng dùng dao chém nam diễn viên 'Thương ngày nắng về' khai nhận gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1
Đối tượng Long khai nhận đã dùng dao chém nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm sau va chạm giao thông - Ảnh: Vietnamnet

Được biết, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thái Long về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan công an, Long khai nhận bản thân và vợ đi bán đào trong những ngày trước Tết Nguyên đán.

Chiều 29/1 (tức 27 Tết), Long và vợ đi chở cành đào Tết cho khách, trong cốp đẻ sẵn một con dao dùng để chặt đào. Đến khoảng 14h ngày 29/1, Long chở vợ về nơi bán đào sau khi giao cho khách thì xảy ra tranh cãi với anh Ngô Sỹ Lâm khi tham gia giao thông. Sau đó, Long đã lấy con dao để trong cốp chém anh Lâm rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng dùng dao chém nam diễn viên 'Thương ngày nắng về' khai nhận gì tại cơ quan công an? - Ảnh 2
Diễn viên Ngô Sỹ Lâm nhập viện điều trị sau khi bị chém - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của anh Ngô Sỹ Lâm về việc ngày 29/1, anh bị một đối tượng nam giới dùng dao chém bị thương trước cửa căn nhà 59 phố Xã Đàn (phường Phương Liên, quận Đống Đa).

 

Theo cán bộ điều tra, sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã đưa bị hại đi trưng cầu giám định thương tích và xác định anh Lâm bị tổn hại 3% sức khoẻ. “Chúng tôi đã thông báo kết quả giám định thương tích cũng như các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho phía bị hại và gia đình” - vị cán bộ này thông tin.

Một nam diễn viên Vbiz bị chém liên tiếp vào cổ, mặt, ngực và khắp người

Một nam diễn viên Vbiz bị chém liên tiếp vào cổ, mặt, ngực và khắp người

Vừa qua, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của một nam diễn viên trong phim "Thương ngày nắng về".

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Sỹ Lâm Ngô Sỹ Lâm bị chém đối tượng chém Ngô Sỹ Lâm nam diễn viên bị chém

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?