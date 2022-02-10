Đều là "mẹ 3 con" nhưng Hà Hồ và Hà Tăng luôn khiến netizen điêu đứng bởi những màn tái xuất. Mới đây khoảnh khắc hai mỹ nhân lên đồ đi làm cũng gây sốt MXH bởi thần thái 'đỉnh của chóp".

"Song Hà" của Vbiz - Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà đều là "mẹ 3 con" nhưng nhan sắc, thần thái, body thì khiến ai cũng trầm trồ. Mỗi lần xuất hiện, 2 người đẹp tên Hà luôn khiến MXH sốt xình xịch vì những màn phối đồ đỉnh cao. Mới đây, sau thời gian nghỉ Tết, 2 đại mỹ nhân của làng giải trí Việt đã tái xuất với công việc.

Hồ Ngọc Hà diện set đồ cơ bản đậm chất công sở với sơ mi trắng và quần âu, kết hợp túi xách hàng hiệu và giày cao gót. Chỉ với trang phục cơ bản, không cần trang điểm quá "lồng lộn" nhưng bà xã Kim Lý vẫn khoe được vóc dáng thon thả, đặc biệt là đôi chân dài thương hiệu và nhan sắc ngày càng mặn mà sau 3 lần sinh nở. Outfit đi làm của Hà Hồ - Ảnh chụp màn hình Nữ ca sĩ ra dáng 'tổng tài' đầy quyền lực - Ảnh: Internet Trong khi đó, Tăng Thanh Hà lựa chọn diện trang phục màu đen tối giản nhưng có phần điệu đà hơn. Ngọc nữ điện ảnh Việt khéo léo kết hợp với mắt kính râm đen tăng thêm độ quyền lực cho bộ cánh. Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn ghi điểm bằng "nụ cười thương hiệu" cực rạng rỡ, nhan sắc đằm thắm sau khi bí mật sinh con thứ 3.

Hà Tăng đằm thắm nhưng không kém phần cá tính - Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với vai trò ca sĩ, người mẫu và đặc biệt gần đây mỹ nhân của Kim Lý còn lấn sân kinh doanh mỹ phẩm nên phong cách của giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ toát lên vẻ quyền lực, đậm chất nữ CEO tài năng. Phong cách đậm dấu ấn Hà Hồ - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng và trang phục mang hơi hướng vintage - Ảnh: FBNV Riêng Tăng Thanh Hà vẫn trung thành với phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Mặc dù đã là mẹ của 3 nhóc tỳ nhưng "song Hà" vẫn giữ vững phong độ và là đối thủ đáng gờm của lứa đàn em khi nhan sắc ngày càng mặn mà và gần như nói không với thời gian.

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