Hồ Ngọc Hà 'mắt tròn mắt dẹt', hét lên trước câu hỏi bất ngờ về chuyện sinh thêm con

Ngay khi nhận được câu hỏi của người hâm mộ về chuyện sinh con thứ 4, Hồ Ngọc Hà đã vô cùng bất ngờ và vội đáp trả.

Trong bữa tiệc thôi nôi cặp song sinh Lisa - Leon được tổ chức hôm 4/11, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chiếm "spotlight" khi lộ vòng 2 lùm xùm với set váy trắng rộng thùng thình. Điều này đã khiến cư dân mạng đồn đoán nữ hoàng giải trí đang mang thai bé thứ tư.

Trong khoảnh khắc bế bé Lisa, vòng 2 của Hà Hồ nhô lên thấy rõ - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, tin đồn lan truyền không lâu thì mới đây, Fanpage Hồ Ngọc Hà đăng tải đoạn clip ngắn, ghi lại những chia sẻ của nữ ca sĩ trước thềm sinh nhật thứ 37. Đáng chú ý, giọng ca 8X nhận được câu hỏi lựa chọn rằng sẽ chọn sinh thêm con hay mở thêm một thương hiệu kinh doanh trong tuổi mới.

Hồ Ngọc Hà ngay lập tức "mắt tròn mắt dẹt", hét lên trước câu hỏi bất ngờ. Nữ ca sĩ không đắn đo mà đáp vội hiện tại không muốn sinh thêm con.

Hồ Ngọc Hà tá hỏa trước thông tin có em bé - Ảnh chụp màn hình

Bà xã Kim Lý tiết lộ lý do khiến bản thân chưa muốn có thêm em bé ngay trong đoạn clip: "Cơ thể chỉ mới hoàn lại trong 1 năm thôi. Đẻ thêm nữa chắc sẽ không bao giờ về lại được vị trí cũ, nên là thôi, cho xin lịch kinh doanh thêm nhé".

Phần lựa chọn này của nữ hoàng giải trí đã phần nào đập tan tin đồn cô đang mang thai được lan truyền trước đó.

Cũng trong đoạn clip, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" cũng mơ ước được đi du lịch Thụy Điển trong thời gian tới. Ngoài việc là nơi Subeo muốn đến, đây còn là quê hương Kim Lý, các bé Lisa - Leon vẫn chưa có dịp gặp ông bà nội ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-mat-tron-mat-det-het-len-truoc-cau-hoi-bat-ngo-ve-chuyen-sinh-them-con-438231.html