Đang đi đến hồi kết thúc, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cùng cùng 100 người đẹp sẽ bước vào đêm thi chung kết trong hành trình sắc đẹp đầy vinh quang lần thứ 70 này. Với sự nỗ lực và tích cực thể hiện trong thời gian qua, người đẹp xứ Thanh đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo fan sắc đẹp.

Trước đó, hoa hậu gốc Thanh Hóa đã có kết quả từ vòng thi đối đầu Head to Head vô cùng quan trọng trước Miss World Cameroon. Theo nàng hậu Gen Z, đại diện Việt Nam vụt mất tấm vé vào thẳng top 30: "Mình đã cố gắng hết sức, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Hà nhé, chúng ta vẫn còn những mục tiêu tiếp theo".

Người đẹp thông báo kết quả vòng thi đối đầu tới người hâm mộ

Tuy chỉ dừng chân ở top 16 người đẹp tài năng, nhưng fan hâm mộ vẫn vô cùng chờ mong được ngắm nhìn visual của nàng hậu trong đêm chung kết sắp tới. Mới đây trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam đã cập nhật hình ảnh mới khi cùng các thí sinh đến thăm văn phòng chính phủ.

Những hoạt động cuối cùng của đại diện Việt Nam tại Miss World 2021

Lựa chọn bộ váy có màu sắc rực rỡ, được cắt xẻ táo bạo, đại diện Việt Nam khoe trọn lợi thế đôi chân dài miên man. Thêm vào đó, nhan sắc và nụ cười tươi tắn mỗi khi xuất hiện của nàng Hậu gốc Thanh Hoá luôn thu hút ánh nhìn. Có thể thấy, Đỗ Hà đang có một năng lượng tích cực và đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định.

Trang phục cắt xẻ táo bạo giúp khoe trọn đôi chân dài miên man của nàng hậu xứ Thanh