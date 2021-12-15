Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu

Hậu trường 15/12/2021 17:48

Chỉ còn 1 ngày trước thềm chung kết, Đỗ Thị Hà vẫn tự tin khoe vẻ đẹp rạng rỡ cùng đôi chân dài miên man trong bộ váy cắt xẻ táo bạo.

Đang đi đến hồi kết thúc, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cùng cùng 100 người đẹp sẽ bước vào đêm thi chung kết trong hành trình sắc đẹp đầy vinh quang lần thứ 70 này. Với sự nỗ lực và tích cực thể hiện trong thời gian qua, người đẹp xứ Thanh đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo fan sắc đẹp.

Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 1Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà khoe visual xuất sắc cùng tinh thần rạng rỡ trước thềm chung kết

Trước đó, hoa hậu gốc Thanh Hóa đã có kết quả từ vòng thi đối đầu Head to Head vô cùng quan trọng trước Miss World Cameroon. Theo nàng hậu Gen Z, đại diện Việt Nam vụt mất tấm vé vào thẳng top 30: "Mình đã cố gắng hết sức, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Hà nhé, chúng ta vẫn còn những mục tiêu tiếp theo".

Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 3
Người đẹp thông báo kết quả vòng thi đối đầu tới người hâm mộ

Tuy chỉ dừng chân ở top 16 người đẹp tài năng, nhưng fan hâm mộ vẫn vô cùng chờ mong được ngắm nhìn visual của nàng hậu trong đêm chung kết sắp tới. Mới đây trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam đã cập nhật hình ảnh mới khi cùng các thí sinh đến thăm văn phòng chính phủ.

Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 4Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 5Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 6Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 7

Những hoạt động cuối cùng của đại diện Việt Nam tại Miss World 2021

Lựa chọn bộ váy có màu sắc rực rỡ, được cắt xẻ táo bạo, đại diện Việt Nam khoe trọn lợi thế đôi chân dài miên man. Thêm vào đó, nhan sắc và nụ cười tươi tắn mỗi khi xuất hiện của nàng Hậu gốc Thanh Hoá luôn thu hút ánh nhìn. Có thể thấy, Đỗ Hà đang có một năng lượng tích cực và đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định.

Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 8Lên đồ “chặt chém” khoe chân dài miên man trước thềm chung kết Miss World, Đỗ Hà rạng rỡ với nhan sắc thần sầu - Ảnh 9

Trang phục cắt xẻ táo bạo giúp khoe trọn đôi chân dài miên man của nàng hậu xứ Thanh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World

Hoa hậu 10X bị một cư dân mạng nhắc nhở khi thấy căn phòng bừa bộn. Người này còn khuyên Đỗ Thị Hà nên chọn góc khác hoặc dọn dẹp qua căn phòng trước khi livestream.

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