Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì va chạm giao thông, Long đã rút dao chém diễn viên phụ trong phim "Thương ngày nắng về" rồi hai vợ chồng lên xe rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm (SN 1994) phim "Thương ngày nắng về" bị chém trên phố Hà Nội, theo Vietnamnet đưa tin, hiện Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Tạ Thái Long (SN 1994, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa) - người dùng dao chém nam diễn viên sau khi va chạm giao thông, về hành vi "Cố ý gây thương tích''. Đối tượng Long khai nhận đã dùng dao chém nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm sau va chạm giao thông - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin của báo Giao thông, qua điều tra từ cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 29/1, anh Ngô Sỹ Lâm một mình điều khiển xe máy đi trên đường Xã Đàn hướng hầm Kim Liên. Khi đến trước nhà số 59 Xã Đàn thì anh Lâm gần đâm vào xe máy Honda Vision màu đen đỏ, không biển số do Tạ Thái Long chở vợ ở sau đi từ làn đường Xã Đàn phía đối diện sang.

Sau va chạm, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Trong lúc chửi nhau, Long đã dùng tay phải đấm vào má trái anh Lâm, còn anh Lâm dùng chân đạp hai phát về phía Long nhưng không trúng. Sau đó, Long mở cốp xe máy lấy một con dao bầu chém một phát vào ngực phải của anh Lâm gây xước áo. Rồi Long chém tiếp một phát về phía mặt anh Lâm thì anh giơ tay trái lên đỡ nên mũi dao quệt vào thái dương trái. Long tiếp tục chém một phát thì trúng vào vùng đầu sau tai trái gây chảy máu. Anh Lâm bỏ chạy vào vỉa hè trước số 59 Xã Đàn. Người vợ can ngăn Long rồi cả hai lên xe đi ngược chiều Xã Đàn, rẽ vào ngõ về nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Long và vợ đến làm việc.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Long khai nhận sự việc trên và giao nộp một con dao bầu nhọn bằng kim loại dài khoảng 30cm; một chiếc áo nỉ dài tay màu xanh liền mũ có logo Adidas và logo Arsenal; một xe máy Honda vision màu đen đỏ không biển số. Khoảng 21h cùng ngày, anh Lâm trình báo cơ quan công an về việc bị tấn công bằng dao và giao nộp một chiếc áo khoác màu đen có vết xước dài khoảng 15cm trước ngực phải. Anh Lâm đề nghị giám định thương tích, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long. Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Ngô Sỹ Lâm là 3%. Diễn viên Ngô Sỹ Lâm nhập viện điều trị sau khi bị chém - Ảnh: Internet Về vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nêu quan điểm, hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Long thể hiện tính chất côn đồ. Với các tình tiết như công an cung cấp, lỗi cố ý trong hành vi của đối tượng đã thế hiện rất rõ thông qua hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân, rồi rời bỏ hiện trường. "Trong vụ án này, đối tượng đã cố ý gây thương tích cho nam diễn viên, tuy thương tích dưới 11% nhưng hành vi có sử dụng hung khí nguy hiểm, tính chất côn đồ thì vẫn xử lý hình sự theo Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 với mức phạt cao nhất đến 3 năm tù" - luật sư Đặng Văn Cường phân tích. Luật sư Cường cho biết thêm, trong trường hợp cơ quan CSĐT phát hiện không những có hành vi cố ý gây thương tích, mà hai bên còn đánh nhau, có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong xã hội thì có thể khởi tố cả hai về tội "Gây rối trật tự nơi công cộng". "Cơ quan CSĐT sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc, làm rõ hành vi của cả hai bên, đánh giá hậu quả xảy ra đối với cá nhân, đối với xã hội để xác định lỗi, xác định hậu quả, có thể áp chế tài hành chính đối với người vi phạm" - luật sư Cường cho hay.

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