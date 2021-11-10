Dở khóc dở cười: Chiếc răng của Trang Trần 'hô biến' đi mất khi đang livestream, phải lọ mọ khắp nhà để tìm

Cựu người mẫu Trang Khàn không ngần ngại khoe hàm răng bị thiếu mất một chiếc ngay trên livestream.

Trang Trần (hay còn gọi là Trang Khàn) được mệnh danh là "thánh chửi", "thánh livestream" trên mạng xã hội. Thời gian qua, cựu người mẫu Trang Trần cũng không ngại khẩu chiến với nữ CEO Đại Nam. Có thể thấy, sức hút trong mỗi buổi livestream của cô cũng thu hút rất đông khán giả vào xem không thua gì bà Phương Hằng.

Cũng như thường lệ, tối 9/11, Trang Trần cũng lên sống live stream nhưng lần này mang tính giải trí cao vì dân tình "cười ngất" khi xuất hiện với bộ dạng mất 1 chiếc răng. Cựu người mẫu nói rằng không biết chiếc răng của mình đã rơi ở đâu nên cô phải đi tìm khắp nhà.

Trang Khàn rơi mất răng giả khi livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Đây không phải là một trong những tình huống "dở khóc dở cười" mà Trang Trần gặp phải. Trước đó ít ngày, trang fanpage của cô cũng bỗng bị đổi tên thành "Trang Khàn & Fashion lừa đảo". Cựu người bức xúc: "Page của em vẫn thuộc sở hữu của em nha. Đi nhậu mấy tiếng vào đổi tên để đi chửi dạo đâu có được. Cả nha an tâm".

Fanpage của cô bỗng bị đổi tên thành 'Trang Khàn & Fashion lừa đảo' - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, Trang Trần tiết lộ từng bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Nên qua đó, cựu người mẫu tuyên bố sẽ không chửi bậy, nói tục trên livestream nữa vì không muốn bị đóng phạt: "Bây giờ ai vào chửi tôi không dám chửi lại đâu, cứ chửi tôi thoải mái đi. Chửi bậy một cái mất 7,5 triệu, không đâu vào đâu cả. Tôi hèn cũng được, buôn bán đói kém như tôi thì kiếm đâu ra 7,5 triệu. Tôi ước mơ bị phạt lâu rồi, tôi lên VTV tội nói tục, chửi thề rồi. Cay nhất là kiện người ta mà không kiện được".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-khoc-do-cuoi-chiec-rang-cua-trang-tran-ho-bien-di-mat-khi-dang-livestream-phai-lo-mo-khap-nha-de-tim-435527.html