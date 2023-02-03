Diệp Lâm Anh tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với chồng cũ sau ồn ào ly hôn: 'Đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều'

Sau khi trải qua ồn ào vì hôn nhân rạn nứt bởi sự xuất hiện của người thứ 3, Diệp Lâm Anh vẫn tiếp tục gặp khó khăn đến tận giây phút ly hôn khi tòa quyết định cô chỉ được nuôi con gái. Còn quý tử được thông báo là sẽ do chồng cũ của Diệp Lâm Anh chăm sóc.

Diệp Lâm Anh là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của Vbiz nhưng lại có tình duyên lận đận khi trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh mà lại nhiều sóng gió với thiếu gia Nghiêm Đức.

Mới đây khi xuất hiện trong một sự kiện, Diệp Lâm Anh tiết lộ trong dịp tết Nguyên đán, cô và phía chồng cũ cố gắng sắp xếp để các con được gắn kết với nhau. Nói về mối quan hệ giữa hai bên ở hiện tại, diễn viên Siêu nhân X bộc bạch “nhẹ nhàng hơn rất nhiều". Bản thân người đẹp cũng muốn mọi thứ giải quyết một cách êm đẹp. “Cần tìm ra phương pháp, cách làm nào đó để không tổn thương các con và mối quan hệ không trở nên căng thẳng hơn", cô chia sẻ.

Lý giải cho việc muốn giành quyền nuôi hai con, người đẹp sinh năm 1989 cho biết: "2 cháu còn nhỏ quá, cần gắn kết. Chính vì vậy tôi mới mong muốn được gần hai bé. Còn sau này, lá rụng về cội, hai bé đều là con của Diệp Lâm Anh, con của anh Đức cả thôi".

Nói về cảm nhận của hai con, Diệp Lâm Anh nghẹn ngào cho hay: "Hai bé hiểu đấy, tức là ngay thời điểm ở chung mà bố mẹ không nói chuyện với nhau, hai cháu không biết. Nhưng mà khi ra ở riêng, hai cháu cảm nhận được và bắt đầu tiến hành hàn gắn. Cứ kể chuyện bố thế này, mẹ thế kia.

Diệp Lâm Anh không biết khi sang bên nhà nội, các con nói gì nhưng về nhà, con nói bố còn yêu mẹ lắm thì mình chỉ cười. Rõ ràng tình cảm ở đây không còn là tình yêu nữa, mình đặt ở nơi khác rồi, nhưng tình nghĩa sẽ còn mãi. Nếu không buông xuống nhẹ nhàng, câu chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Thay vào đó sẽ là một câu chuyện dài đằng đẵng. Vậy nên, buông càng sớm càng bớt đau khổ".

Về mặt kinh tế sau ly hôn, diễn viên 8X cho biết tình hình chung hiện nay khiến công việc kinh doanh trì trệ. Dù vậy, Diệp Lâm Anh lạc quan xem đó là một thử thách và khẳng định bản thân không đầu hàng trước điều gì. “Tôi luôn cố gắng khám phá bản thân. Tôi ở tuổi 30 rồi lấy chồng, sinh con, giờ gặp biến cố như vậy, tôi phải bước qua như thế nào, có chạm lại cột mốc của thành công hay không thì đó là thước đo cho sự bản lĩnh của tôi”, cô nói.