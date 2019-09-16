Diễn viên 'Về nhà đi con' lần đầu thừa nhận đã ly hôn, chồng cũ đã có vợ mới

Diễn viên Thúy Hà của phim "Về nhà đi con" lần đầu chia sẻ về chuyện hôn nhân đổ vỡ sau 15 năm gắn bó.

Sau thành công của bộ phim Về nhà đi con, cuộc sống của dàn diễn viên trong phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Mới đây, diễn viên Thúy Hà - vai cô Hạnh bán hoa thu hút sự chú ý của công chúng khi đổi trạng thái Facebook sang độc thân, một động thái ngầm thông báo chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Trở lại màn ảnh sau biến cố hôn nhân, Thúy Hà được khen ngợi về khả năng diễn xuất khi vào vai Hạnh trong 'Về nhà đi con' - Ảnh: FB

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 1978 thừa nhận đã ly hôn. Hiện chồng cũ đã có gia đình mới, cô quyết định công khai chuyện này vì muốn tôn trong cuộc sống mới của người đàn ông đã từng gắn bó suốt 15 năm. Bà mẹ hai con cho biết thêm, chính mình là người muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.

Ở tuổi 41, cô vẫn rất xinh đẹp và tâm huyết với nghề - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân chia tay, diễn viên phim Về nhà đi con chia sẻ trên Helino: "Trong một cuộc hôn nhân kéo dài mười mấy năm, con người ai cũng có thể thay đổi từ suy nghĩ cho tới tình cảm. Họ có thể gặp một người mới, một người họ có thể chia sẻ, làm thay đổi thế giới của họ thì việc tìm đến một người khác là điều hoàn toàn hiển nhiên thôi và mình chấp nhận điều đó".

Hình ảnh hiếm hoi của nữ nghệ sĩ bên chồng và hai con thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Diễn viên Thúy Hà được nhận xét là một nghệ sĩ kín tiếng, hiếm khi tiết lộ về cuộc sống đời tư. Dù cuộc hôn nhân 15 năm đổ vỡ, nữ nghệ sĩ cũng chưa một lần lên tiếng than vãn trên mạng xã hội. Bà mẹ đơn thân luôn giữ tinh thần lạc quan, hết mình vì nghệ thuật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-ve-nha-di-con-lan-dau-thua-nhan-da-ly-hon-chong-cu-da-co-vo-moi-337995.html