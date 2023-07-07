Diễn viên Trọng Hiếu bị cướp giữa đêm, tự động nộp tài sản vì thấy đối tượng có hung khí

Hậu trường 07/07/2023 08:35

Khoảng 23h30', Trọng Hiếu đi ngang khu vực đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe Wave áp sát, cắt quai túi xách.

Trọng Hiếu đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật. Anh là một trong những học trò của danh hài Minh Nhí, cùng lớp với Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Tiết Cương. Tên tuổi dù không nổi tiếng như các bạn cùng lớp nhưng về nghề nghiệp, Trọng Hiếu không thua ai.

Diễn viên Trọng Hiếu có lối diễn xuất đa dạng, có thể hoá thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Gần đây, nghệ sĩ xuất hiện trong nhiều sản phẩm như Xóm chùa của Việt Hương, Mẹ rơm của Phương Điền, các series phim chiếu mạng của Long Đẹp Trai.

Diễn viên Trọng Hiếu bị cướp giữa đêm, tự động nộp tài sản vì thấy đối tượng có hung khí - Ảnh 1
Gần đây, nam nghệ sĩ Trọng Hiếu xuất hiện trong nhiều sản phẩm như Xóm chùa của Việt Hương

Mới đây, tối ngày 5/7, chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Trọng Hiếu cho biết chuyện mới cướp tài sản tối 5/7. Lúc này, anh làm việc ở phòng thu cả ngày, đến tối tiếp tục tập kịch với nghệ sĩ Mỹ Uyên và các diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B

Khoảng 23h30', Trọng Hiếu đi ngang khu vực đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe Wave áp sát, cắt quai túi xách.

Thấy Trọng Hiếu dừng xe theo phản xạ, chúng toan bỏ đi bèn quay lại, rút chìa khóa xe của anh hòng cướp thêm tài sản khác.

Diễn viên Trọng Hiếu bị cướp giữa đêm, tự động nộp tài sản vì thấy đối tượng có hung khí - Ảnh 2
Khoảng 23h30', Trọng Hiếu đi ngang khu vực đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe Wave áp sát, cắt quai túi xách

Nghệ sĩ thấy 2 đối tượng cầm chiếc kéo to, biết mình không có khả năng chống trả nên chủ động nộp 2 chiếc điện thoại trong túi quần.

"Tôi sợ chứ. Khi ấy trời khuya đường vắng, tôi kiệt sức vì làm việc cả ngày, kẻ cướp đông hơn lại có vũ khí. Nếu cố chống trả, tôi sẽ đặt mình vào tình thế nguy hiểm" - anh cho hay.

Sau khi thực hiện tội phạm, 2 đối tượng không kiểm tra gì, cứ thế bỏ đi. Trọng Hiếu mất một lúc để trấn tĩnh bản thân. Vì kẻ cướp đã rút chìa khóa, anh phải dẫn bộ chiếc xe một đoạn.

Trọng Hiếu được các chiến sĩ công an khu vực và đội dân phòng phát hiện, động viên, hỗ trợ đưa đến một khách sạn ở khu vực đường Đồng Xoài, Tân Bình nghỉ qua đêm. 

Diễn viên Trọng Hiếu bị cướp giữa đêm, tự động nộp tài sản vì thấy đối tượng có hung khí - Ảnh 3
Sau khi thực hiện tội phạm, 2 đối tượng không kiểm tra gì, cứ thế bỏ đi. Trọng Hiếu mất một lúc để trấn tĩnh bản thân. Vì kẻ cướp đã rút chìa khóa, anh phải dẫn bộ chiếc xe một đoạn

Anh bị cướp một chiếc ví có hơn 600.000 đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân và 2 chiếc điện thoại di động, mỗi chiếc trị giá dưới 3 triệu đồng. Theo nghệ sĩ, 2 đối tượng không cướp chiếc xe máy vì quá cũ kỹ, xuống cấp.

Trọng Hiếu bị cướp tài sản nhưng lạc quan. Anh thấy may mắn vì giữ được mạng sống, số tài sản mất không nhiều.

Nghệ sĩ rút kinh nghiệm sâu sắc: "Tôi tự trấn an bản thân 'của đi thay người'. Từ nay tôi phải đề cao cảnh giác, hạn chế đi sớm về khuya và không đi đường nhỏ, vắng".

Diễn viên Trọng Hiếu bị cướp giữa đêm, tự động nộp tài sản vì thấy đối tượng có hung khí - Ảnh 4
Anh là một trong những học trò của danh hài Minh Nhí, cùng lớp với Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Tiết Cương

Hiện tại, sau 25 năm sống với nghệ thuật, Trọng Hiếu vẫn ở nhà thuê, vẫn đau đáu mong mẹ già, con nhỏ được sống trong 1 ngôi nhà đàng hoàng hơn. Trong khi các bạn cùng lớp tên tuổi nổi như cồn, cuộc sống cũng sung túc thì Trọng Hiếu vẫn thầm lặng kiếm cơm. Trọng Hiếu sống hoàn toàn bằng các công việc sản xuất phim, từ diễn viên, phó đạo diễn tới công tác tiền kỳ, hậu kỳ, lồng tiếng... Trọng Hiếu không dám nói hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng đó cũng là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày.

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