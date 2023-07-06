Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm

Dàn diễn viên Quý cô thừa kế phần 2 được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả

Mới đây, người hâm mộ đã hết sức háo hức và mong chờ bộ phim truyền hình Quý cô thừa kế phần 2, có sự tham gia của đông đảo diễn viên như: Huy Khánh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Otis, Thanh Trâm, Quyên Qui… Đáng chú ý, tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trang Nhung sau 9 năm cô vắng bóng.

Khi đọc kịch bản, cô thấy nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình nên đồng ý. Việc đóng phim do ông xã sản xuất kiêm biên kịch, đạo diễn có nhiều thú vị nhưng cũng khiến nữ diễn viên gặp không ít áp lực.

Chia sẻ lý do "im hơi lặng tiếng" thời gian dài, Trang Nhung nói cô dành toàn thời gian chăm sóc cho tổ ấm. Nữ diễn viên nuôi dạy hai con một cách tốt nhất. Nữ diễn viên bày tỏ khi các bé bắt đầu biết tự lập, Trang Nhung được chồng động viên trở lại với đam mê diễn xuất.

Khi đọc kịch bản, Trang Nhung thấy nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình nên đồng ý.

Trang Nhung người mẫu kiêm diễn viên sáng giá của showbiz Việt. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi "Phụ nữ Việt Nam 2005" do báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức. Cũng từ đây, Trang Nhung bén duyên với nghề người mẫu, trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Đến năm 2006, Trang Nhung lot top 15 siêu mẫu thế giới.

Trang Nhung có lợi thế khi sở hữu body ''đỉnh cao'' vô cùng gợi cảm

Trang Nhung xuất thân từ vị trí một model sau khi đăng quang Á hậu

Dù đã U40, trải qua một lần sinh nở nhưng Trang Nhung vẫn giữa được vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn cùng gương mặt ''không tuổi''

Trước khi bước chân vào nghề người mẫu, Trang Nhung từng là nữ tiếp viên hàng không. Chính niềm đam mê thời trang và ước mơ tỏa sáng trên sàn catwalk là nguồn động lực lớn nhất để Trang Nhung quyết định chuyển nghề và bước chân vào showbiz.

Không chỉ là người mẫu nổi tiếng, Trang Nhung còn là một diễn viên truyền hình được yêu thích. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Ngày mai ánh sáng, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa Ôsin, Hợp đồng Scandal, Hào quang trở lại, Ký túc xá,...

Trang Nhung xác định đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp, đem về nhiều thành công qua những bộ phim mà cô tham gia

Sau "Scandal: Hào quang trở lại", Trang Nhung khiến nhiều người trầm trồ về lối diễn nghệ sĩ, không phải dạng người đẹp ham hố đóng phim

Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô công bố chuyện mang thai với ông xã Hoàng Duy, hiện là giám đốc một Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện và đạo diễn của nhiều bộ phim lớn. Cô chính thức lên xe hoa vào năm 2016, dần dà rời xa ánh hào quang của làng giải trí trong suốt 9 năm.

Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô công bố chuyện mang thai với ông xã Hoàng Duy

Cô chính thức lên xe hoa vào năm 2016, dần dà rời xa ánh hào quang của làng giải trí trong suốt 9 năm.

Trong suốt những năm ''ở ẩn'' và làm hậu phương cho chồng, nữ diễn viên giành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái. Trang Nhung chia sẻ thời gian rảnh cô thường xuyên đọc sách, đi đây đó, tham gia những hoạt động ý nghĩa.

Trang Nhung vẫn khẳng định bản thân là một mỹ nhân gắn liền với ''biểu tượng gợi cảm'', ngoài chăm sóc con cái cô cũng giành thời gian chăm chút cho bản thân

Trang Nhung tham gia chuyến đi từ thiện cùng nhiều nghệ sỹ khác trong showbiz

Về phần ông xã, khi rảnh rỗi thường đưa Trang Nhung và hai con đi du hí khắp nơi. Cuộc sống gia đình nhỏ của Trang Nhung bịnh yên, nhẹ nhàng khiến nhiều người ngưỡng mộ và hết lòng chúc phúc cho cô.

Con gái Trang Nhung - bé Vani - năm nay 6 tuổi còn con trai - bé Gấu - vừa đón sinh nhật 3 tuổi hồi đầu tháng 2