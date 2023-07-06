Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm

Hậu trường 06/07/2023 12:04

Sau 9 năm vắng bóng, rời xa ánh hào quang điện ảnh, người hâm mộ bất ngờ khi Trang Nhugn tái xuất trong tác phẩm phim truyền hình sắp ra mắt.

 

Mới đây, người hâm mộ đã hết sức háo hức và mong chờ bộ phim truyền hình Quý cô thừa kế phần 2, có sự tham gia của đông đảo diễn viên như: Huy Khánh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Otis, Thanh Trâm, Quyên Qui… Đáng chú ý, tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trang Nhung sau 9 năm cô vắng bóng.  

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 1
Diễn viên Trang Nhung và các đồng nghiệp khai máy phim điện ảnh mới
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 2

Dàn diễn viên Quý cô thừa kế phần 2 được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả

Chia sẻ lý do "im hơi lặng tiếng" thời gian dài, Trang Nhung nói cô dành toàn thời gian chăm sóc cho tổ ấm. Nữ diễn viên nuôi dạy hai con một cách tốt nhất. Nữ diễn viên bày tỏ khi các bé bắt đầu biết tự lập, Trang Nhung được chồng động viên trở lại với đam mê diễn xuất.

Khi đọc kịch bản, cô thấy nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình nên đồng ý. Việc đóng phim do ông xã sản xuất kiêm biên kịch, đạo diễn có nhiều thú vị nhưng cũng khiến nữ diễn viên gặp không ít áp lực.    

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 3
Khi đọc kịch bản, Trang Nhung thấy nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình nên đồng ý.

Trang Nhung người mẫu kiêm diễn viên sáng giá của showbiz Việt. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi "Phụ nữ Việt Nam 2005" do báo Phụ Nữ TP HCM tổ chức. Cũng từ đây, Trang Nhung bén duyên với nghề người mẫu, trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Đến năm 2006, Trang Nhung lot top 15 siêu mẫu thế giới. 

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 4
Trang Nhung có lợi thế khi sở hữu body ''đỉnh cao'' vô cùng gợi cảm 
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 5
Trang Nhung xuất thân từ vị trí một model sau khi đăng quang Á hậu 
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 6

Dù đã U40, trải qua một lần sinh nở nhưng Trang Nhung vẫn giữa được vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn cùng gương mặt ''không tuổi'' 

Trước khi bước chân vào nghề người mẫu, Trang Nhung từng là nữ tiếp viên hàng không. Chính niềm đam mê thời trang và ước mơ tỏa sáng trên sàn catwalk là nguồn động lực lớn nhất để Trang Nhung quyết định chuyển nghề và bước chân vào showbiz.  

Không chỉ là người mẫu nổi tiếng, Trang Nhung còn là một diễn viên truyền hình được yêu thích. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Ngày mai ánh sáng, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa Ôsin, Hợp đồng Scandal, Hào quang trở lại, Ký túc xá,... 

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 7
Trang Nhung xác định đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp, đem về nhiều thành công qua những bộ phim mà cô tham gia
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 8
Sau "Scandal: Hào quang trở lại", Trang Nhung khiến nhiều người trầm trồ về lối diễn nghệ sĩ, không phải dạng người đẹp ham hố đóng phim

Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô công bố chuyện mang thai với ông xã Hoàng Duy, hiện là giám đốc một Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện và đạo diễn của nhiều bộ phim lớn. Cô chính thức lên xe hoa vào năm 2016, dần dà rời xa ánh hào quang của làng giải trí trong suốt 9 năm.  

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 9
Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô công bố chuyện mang thai với ông xã Hoàng Duy
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 10
Cô chính thức lên xe hoa vào năm 2016, dần dà rời xa ánh hào quang của làng giải trí trong suốt 9 năm.

Trong suốt những năm ''ở ẩn'' và làm hậu phương cho chồng, nữ diễn viên giành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái. Trang Nhung chia sẻ thời gian rảnh cô thường xuyên đọc sách, đi đây đó, tham gia những hoạt động ý nghĩa.

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 11
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 12
Trang Nhung vẫn khẳng định bản thân là một mỹ nhân gắn liền với ''biểu tượng gợi cảm'', ngoài chăm sóc con cái cô cũng giành thời gian chăm chút cho bản thân 
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 13
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 14
Trang Nhung tham gia chuyến đi từ thiện cùng nhiều nghệ sỹ khác trong showbiz 

Về phần ông xã, khi rảnh rỗi thường đưa Trang Nhung và hai con đi du hí khắp nơi. Cuộc sống gia đình nhỏ của Trang Nhung bịnh yên, nhẹ nhàng khiến nhiều người ngưỡng mộ và hết lòng chúc phúc cho cô.  

Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 15
Con gái Trang Nhung - bé Vani - năm nay 6 tuổi còn con trai - bé Gấu - vừa đón sinh nhật 3 tuổi hồi đầu tháng 2
Nữ diễn viên 'Scandal' Trang Nhung tái xuất trong phim mới, hé lộ lý do bất ngờ khi rời Vbiz tận 9 năm - Ảnh 16
Trang Nhung và tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ 
Trang Nhung gây sốt khi khoe bộ ảnh của ái nữ 6 tuổi và cháu ruột từng thi Hoa hậu: Gia đình gen đẹp nhất nhì Vbiz là đây!

Trang Nhung gây sốt khi khoe bộ ảnh của ái nữ 6 tuổi và cháu ruột từng thi Hoa hậu: Gia đình gen đẹp nhất nhì Vbiz là đây!

Cô con gái bé bỏng và cháu ruột của Trang Nhung nhận được rất nhiều lời ngợi khen của netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   trang nhung diễn viên trang nhung trang nhung tái xuất

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 3 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 33 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 39 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 50 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 54 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi